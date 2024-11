L’élection de Donald Trump, nouveau signal d’alerte pour l’industrie européenne

L’élection de Donald Trump aux Etats-Unis, quatre ans après son premier mandat, laisse l’Europe perplexe quant à l’isolationnisme assumé du nouveau Président américain.

Si la première élection de Donald Trump, en 2016, avait sidéré l’ensemble de la scène internationale, les résultats annoncés hier ne constituent qu’une demi-surprise.

Au-delà des raisons qui expliquent la victoire du candidat républicain, tentons de comprendre quelles pourraient être les conséquences de son élection pour l’économie et l’industrie européennes. D’abord, il est important de préciser qu’au-delà de son élection, Donald Trump peut aujourd’hui compter sur une majorité à la chambre des représentants, au sénat et à la cour suprême. Autrement dit, ce dernier va être en mesure de mettre en place la politique isolationniste et climatosceptique – entre autres – évoquée pendant la compagne électorale, les contre pouvoirs étant limités.

Dès son premier mandat, Donald Trump avait fait état du peu de cas qu’il fait de l’Union Européenne, affichant un mépris et une connaissance très limitée du fonctionnement des institutions européennes. Durant cette campagne, le nouveau Président républicain a notamment affirmé qu’il « aimait les mots “droits de douane” » : au programme, l’augmentation des droits de douane de 10 à 20 % sur l’ensemble des produits importés aux Etats-Unis, et un tarif spécial pour la Chine, avec 60 % de droits de douane. Il est à noter que Joe Biden avait lui aussi, de manière plus parcimonieuse, pratiqué des augmentations de droits de douane sur certains produits chinois, comme les véhicules électriques, les panneaux solaires, l’acier, les minerais critiques.

Cette augmentation généralisée des droits de douane serait sans commune mesure avec celles pratiquées lors du premier mandat de Donald Trump, qui avaient entraîné des réponses proportionnées de la part de l’Europe et de la Chine. Elle entrainerait la violation des règles édictées par l’OMC – ce qui n’aboutirait pas forcément à des sanctions à l’encontre des Etats-Unis – et des réactions européennes et chinoises encore difficiles à prévoir.

Pour l’Europe, qui affichait l’année dernière un excédent commercial de 156 milliards d’euros avec les Etats-Unis, le coup pourrait s’avérer très dur. L’augmentation des droits de douane de 20 % rendrait beaucoup plus coûteuses les importations de produits européens pour les entreprises américaines. Ces dernières baisseraient donc mécaniquement, de près d’un tiers dans certains secteurs, comme ceux des machines, des véhicules et des produits chimiques, qui représentent à eux trois près de deux tiers des exportations européennes vers les Etats-Unis.

Aussi, la guerre commerciale à venir entre les Etats-Unis et la Chine aura forcément des conséquences énormes sur le marché européen. Si Donald Trump met en place des droits de douane prohibitifs sur les importations chinoises, ces derniers se verront dans l’obligation de réorienter leurs exportations vers l’UE, obligeant cette dernière à protéger son marché en mettant en place des mesures fortes pour réguler l’afflux de marchandises venues de Chine. Engageant ainsi une guerre commerciale généralisée, dont l’issue aurait forcément des conséquences désastreuses pour l’économie européenne, notamment pour l’industrie allemande, déjà en grande difficulté.

Face à ces projections inquiétantes, que peut faire l’Europe ? Pour limiter la dépendance européenne aux Etats-Unis, le vieux continent doit tout d’abord s’autonomiser en termes de défense. C’est le premier pas nécessaire pour rendre possible des renforcements industriel et technologique indispensables pour la survie économique du Vieux continent.

Le Président Macron, en appelant le chancelier allemand Olaf Scholz juste après la nouvelle de la victoire de Trump, a voulu montrer que seule une Europe unie pourra faire face aux défis à venir. Plus que jamais, l’élection de Donald Trump est un signal quant à la nécessité, qui préexistait déjà pour l’Europe, de développer une industrie forte et pérenne. Pour exister dans la guerre économique à venir.