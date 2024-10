Revue du Magazine d’actualité #7 : du 14 au 18 octobre

Le Magazine d'Actualité de Techniques de l'Ingénieur vous présente sa septième revue de la semaine. Retrouvez ici les faits marquants et les actualités à ne pas manquer des derniers jours.

La course mondiale pour des centrales photovoltaïques toujours plus grandes

Dans les déserts bénéficiant d’un fort ensoleillement, des projets de centrales solaires de plusieurs gigawatts voient le jour. De l’Inde à la Chine, en passant par l’Australie, ces installations géantes reflètent les ambitions énergétiques mondiales. Mais ces mégaprojets soulèvent des questions sur leur impact environnemental à long terme.

eID : L’Europe révolutionne l’identité numérique pour 2026

D’ici 2026, l’Union européenne déploiera l’eID, un portefeuille numérique permettant aux citoyens de gérer leur identité en toute sécurité. Ce système vise à simplifier l’accès aux services tout en renforçant la protection des données personnelles. Des tests sont déjà en cours dans plusieurs pays.

Vers une sobriété numérique pour limiter l’empreinte carbone

Le Shift Project alerte sur l’impact environnemental des technologies émergentes, telles que le métavers et la 6G, à travers deux rapports publiés en 2024. Ces études visent à encourager une réflexion sur les choix technologiques en tenant compte des contraintes écologiques et des ressources limitées.

Des datacenters dans l’espace : une alternative durable ?

Face à la croissance exponentielle des données et à l’impact environnemental des datacenters terrestres, des projets ambitieux envisagent de délocaliser ces infrastructures dans l’espace.

