Sauver la planète, une bouchée à la fois : les solutions de l’industrie agroalimentaire

Retrouvez 5 articles de référence à lire gratuitement jusqu’au 20 juin 2024 ! Découvrez les solutions des industriels pour contrer le gaspillage alimentaire. De l’exploitation des ressources à l’emballage des aliments, les différents acteurs du secteur agroalimentaire font face à ces enjeux en s’alliant pour proposer des approches novatrices.

Dans un monde où l’industrie agroalimentaire évolue à une vitesse fulgurante, il est essentiel de concilier innovation et performance. L’innovation dans ce domaine ne se limite pas seulement à la création de nouveaux produits, mais englobe également des avancées technologiques, des pratiques agricoles durables et des méthodes de distribution efficaces.

Les nouvelles technologies telles que la biotechnologie, l’agriculture de précision et l’automatisation des tâches agricoles permettent d’augmenter la productivité des cultures.

De plus, l’innovation dans les méthodes de la conservation et de la distribution garantit que les aliments parviennent aux consommateurs de manière efficace et sécurisée, réduisant ainsi le gaspillage alimentaire.

Dans ce contexte, l’accès à des informations scientifiques de pointe est crucial pour répondre aux enjeux évolutifs de l’hygiène, de la sécurité alimentaire et du respect de la réglementation.

C’est pourquoi nous vous donnons un accès gratuit à cinq ressources exclusives conçues pour vous fournir les connaissances nécessaires pour innover, améliorer la compétitivité et adopter des pratiques durables.

Ces articles se trouvent dans les offres : agroalimentaire, fabrication additive – impression 3D et chimie verte.

La démarche qualité peut s’appliquer dès la conception et l’exploitation des outils. Elle permet d’optimiser le fonctionnement des règles et procédures liées à l’activité de transformation.

La recherche de sources et de protéines durables et nutritives est devenue une priorité absolue pour répondre aux défis environnementaux et nutritionnels actuels.

Des solutions aux problématiques environnementales pour une transition vers les systèmes alimentaires plus durables en améliorant la performance des aliments, bioproduits, bioprocédés et procédés alimentaires.

Une nouvelle approche pour une nourriture saine avec des saveurs nouvelles. La fabrication additive est le candidat idéal pour répondre à ces nouvelles attentes.

Des exemples de technologies pour traiter des procédés de culture des microalgues et cyanobactéries.