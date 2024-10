Mathieu Bouarfa : « Garantir la qualité des produits nutri-santé pour préserver la confiance des consommateurs »

Biologiste biochimiste de formation, Mathieu Bouarfa est directeur Développement produits dans les domaines de la santé et de la beauté, intervenant dans la formation de professionnels de santé et d’étudiants, et auteur scientifique. En plus de ces activités, il contribue à Techniques de l'ingénieur en tant qu'auteur d'articles de ressources documentaires. Lors d'un entretien, il évoque les impératifs d’une nutrition santé fiable et innovante confrontée à de nombreux enjeux, tant réglementaires qu’éthiques.

Techniques de l’Ingénieur : Pouvez-vous nous parler de votre parcours professionnel et des moments clés qui ont façonné votre expertise dans le domaine de la nutrition santé ?

Mathieu Bouarfa : En tant que biologiste biochimiste, ma compétence première est de connaître le fonctionnement du corps humain. Mon expertise dans la santé naturelle et le domaine de la nutrition santé me permet de reconnaître et de comprendre les actifs naturels, notamment de savoir comment ils fonctionnent.

J’ai eu la chance d’occuper des postes à responsabilité assez rapidement, ce qui m’a permis d’avoir une vision d’ensemble des métiers qui gravitent autour de la nutrition santé (réglementation, recherche & développement, formulation, stratégie, études cliniques à mener, etc.). En parallèle, je suis auteur scientifique et je forme des médecins, pharmaciens et futurs ingénieurs aux compléments alimentaires, à la cosmétique et la prévention santé. Enfin, je vulgarise la science derrière les compléments alimentaires et la prévention sur mon média interactif Nutrastream[1], très suivi sur les réseaux sociaux en France.

Pour résumer, mes activités comprennent le développement de produits fiables et conformes, et la transmission de l’information auprès d’un public large et varié.

Quels éléments ou expériences ont motivé votre intérêt pour le domaine de la nutrition santé ?

Parmi mes nombreux stages, celui en oncologie, plus précisément dans la recherche dans la lutte contre le cancer, m’a particulièrement marqué. C’est à partir de ce moment-là que j’ai souhaité utiliser mes connaissances scientifiques pour la prévention. Une alimentation variée et équilibrée est une des clés prioritaires pour la prévention de nombreuses maladies de civilisation.

Par ailleurs, les compléments alimentaires, quant à eux, restent un outil pertinent pour stimuler son corps, répondre à des besoins physiologiques, voire pour réduire certains risques de maladie.

Quelles évolutions récentes ou marquantes avez-vous observées dans le secteur des compléments alimentaires et de la nutrition santé au cours de votre carrière ?

Ces dernières années, le secteur des compléments alimentaires et de la nutrition santé a évolué vers des produits plus naturels et biologiques, ainsi qu’une personnalisation accrue grâce à l’analyse génétique. Cette personnalisation n’est pas encore fiable malheureusement, mais la recherche continue. Les compléments pour la santé mentale et cognitive, ainsi que ceux axés sur l’immunité, ont gagné en popularité, notamment après la pandémie. La science du microbiote a poussé les probiotiques et prébiotiques sur le devant de la scène, tandis que les protéines végétales et les produits durables répondent à des préoccupations environnementales et éthiques. Enfin, les progrès technologiques, comme l’encapsulation naturelle, améliorent la biodisponibilité des nutriments sans utiliser des additifs controversés.

Quel regard portez-vous sur le développement des compléments alimentaires ? Quelles opportunités voyez-vous dans son développement, et quelles sont les questions ou préoccupations qui vous semblent importantes à aborder ?

Le secteur des compléments alimentaires connaît une forte croissance, notamment avec la nécessité d’adapter une démarche de prévention. Des opportunités existent dans l’innovation, comme la biodisponibilité des actifs, de nouvelles techniques d’extraction de certaines plantes médicinales et enfin les produits durables. Cependant, des défis doivent être relevés, par exemple en matière de réglementation : plusieurs obstacles, dont des obstacles politiques, freinent l’accessibilité aux informations précieuses liées à la communication autour des bénéfices des compléments alimentaires (notamment la réglementation européenne des allégations de santé). Enfin, l’éthique marketing doit être rigoureuse pour préserver la confiance des consommateurs, tout en évitant les risques de surconsommation ou d’interactions avec des médicaments.

Quels conseils donneriez-vous à un étudiant ou à un ingénieur souhaitant faire carrière dans le secteur des compléments alimentaires, de la cosmétique ou de la santé ? Quelles compétences et qualités sont particulièrement recherchées aujourd’hui ?

Pour réussir dans le secteur des compléments alimentaires, de la cosmétique ou de la santé, il est essentiel de développer une solide base scientifique (biologie, biochimie, nutrition, et surtout développer la lecture critique d’articles scientifiques), et de se spécialiser en réglementation pour garantir la conformité des produits. Les compétences en R&D et l’innovation sont cruciales pour répondre aux attentes du marché, notamment en matière de durabilité et de produits naturels. L’analyse des données, l’utilisation de l’intelligence artificielle et la maîtrise du digital sont de plus en plus recherchées. Enfin, les soft skills, comme la gestion de projet, la créativité et le travail d’équipe, sont indispensables, tout comme une sensibilité à l’éthique et au développement durable.

[1] Nutrastream