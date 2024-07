Polystyrène : ce plastique qui ne veut pas se recycler

Le polystyrène non recyclable devait être interdit au 1er janvier 2025 dans les emballages. Mais cette interdiction est repoussée, faute de filière.

« À compter du 1er janvier 2025, les emballages constitués pour tout ou partie de polymères ou de copolymères styréniques, non recyclables et dans l’incapacité d’intégrer une filière de recyclage, sont interdits », promettait en 2021 la loi Climat & résilience. Ces emballages concernent notamment les produits laitiers frais et les barquettes pour viande et poisson.

Mais alors que l’heure devrait être à l’accélération des projets de recyclage, Le Monde et France Info ont publié le 17 juin une enquête confirmant le report à venir de cette échéance. « Nous sommes dans une impasse. Les industriels ne seront pas prêts à temps », se défend le ministère de la Transition écologique.

Un report annoncé devant le Sénat

Dominique Faure avait défendu cette position devant le Sénat. La ministre déléguée, chargée des Collectivités territoriales et de la Ruralité, justifie ce report par le fait que « l’interdiction française a été en partie reprise par la Commission européenne, puisque le futur règlement sur les emballages prévoit que l’ensemble des emballages doit être recyclable en 2030, et même recyclé à l’échelle industrielle d’ici 2035 », rapporte Actu-environnement. Comme cette disposition n’est pas encore entrée en vigueur, elle propose donc de s’aligner sur l’échéance européenne.

Les ONG de lutte contre le plastique montent au créneau. « Un tel report de l’interdiction, demandé par les lobbys industriels, serait inacceptable et en totale contradiction avec les objectifs de réduction et de recyclage des déchets plastiques », déplore Charlotte Soulary, responsable du plaidoyer de Zero Waste France.

Ne sait-on pas recycler le polystyrène ?

En 2021, le Consortium PS25 réunissant des entreprises des secteurs des produits laitiers, viande et volaille et Citeo signait une charte d’engagement ayant pour but de « Viser le recyclage de 100 % des emballages en polystyrène collectés et triés en 2025 ». Le projet visait un recyclage avec retour au contact alimentaire. La Charte indique que cet objectif est « sous réserve de faisabilité technique ». Et finalement, malgré l’annonce de pilotes et d’usines opérationnelles dès 2023, la filière n’a jamais vu le jour. Les projets alors annoncés en France par la filière, portés par Michelin, Ineos et TotalEnergies, ont depuis été abandonnés.

L’objectif d’atteindre 100 % de recyclage est donc très loin d’être atteint. Le polystyrène représente plus de 350 000 tonnes par an, soit 7 % des matériaux plastiques utilisés en France tous secteurs confondus. Sur son site Internet[1], l’éco-organisme Citeo estime que la France commercialise chaque année 100 000 tonnes d’emballages en polystyrène. L’organisme dit vouloir en recycler au moins 10 000 tonnes par an issues du geste de tri des Français. Citeo compte assurer ce recyclage à 80 % par pyrolyse dans la future usine Plastic2Chemicals de l’entreprise belge Indaver, basée à Anvers. 20 % seraient recyclés mécaniquement à Valence, en Espagne, par l’entreprise espagnole Eslava, en partenariat avec Valorplast.

Mais aucun suivi n’est fait aujourd’hui sur la valorisation globale des déchets en polystyrène en France. « Seul 3 à 4 % du gisement [total de polystyrène] est exporté hors de France pour être recyclé en boucle ouverte, c’est-à-dire en objets non aptes au contact alimentaire, tels que des cintres ou des pots de fleurs », assure Zero Waste France.

En 2021, le lobbying des industriels avait donné ses fruits, en remplaçant une interdiction stricte par une interdiction des seuls emballages sans filière de recyclage. Et trois ans plus tard, un nouveau report est annoncé. Jusqu’à 2030 ? « Le ministère de la Transition écologique assure désormais que ce sera au futur gouvernement de trancher », prévient l’enquête médiatique. D’ici là, l’association Zero Waste France appelle à mettre en place une commission d’enquête parlementaire après les élections législatives. Elle s’interroge : en 2024, 300 millions d’euros de soutiens publics ont été investis via France 2030 pour « renforcer l’investissement dans la chaîne de recyclage et d’incorporation de matières plastiques », sans succès.

Crédit visuel de une : Atoms Unsplash

[1] La filière de recyclage pour les emballages en polystyrène