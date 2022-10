Techniques de l’Ingénieur participe au Salon Euronaval

Retrouvez Techniques de l’Ingénieur au stand B95 à l'occasion de la nouvelle édition du salon Euronaval, du 18 au 21 Octobre 2022 à Paris-Le Bourget. C’est le rendez-vous mondial à ne pas manquer pour repérer les technologies navales du futur.

Créé il y a plus de 50 ans, EURONAVAL est le plus grand et le plus ancien des salons dédiés à l’industrie navale de défense et de sécurité maritime. Cet événement a pour but de réunir tous les acteurs et les décideurs du secteur autour des dernières innovations et technologies pour préparer l’avenir des secteurs naval et maritime.

Cette année, le salon est placé sous le signe du réinvestissement dans la R&D, l’ingénierie, les équipements pour la défense, la sécurité, la coopération et la relance industrielle.

Au cours de ces 4 jours, plus de 500 exposants seront présents pour accompagner les 25 000 visiteurs attendus dans :

le développement des opportunités de business avec des rendez-vous d’affaires et des visites organisées pour des délégations officielles.

la compréhension du marché au travers de nombreux workshops et tables rondes ou les industriels et les institutionnels échangeront sur des thématiques opérationnelles et technologiques.

Vous aurez également l’occasion de voir les dernières solutions et technologies innovantes exposées par 30 startups dans l’espace SEAnnovation.

Pour plus d’informations, consultez le site https://www.euronaval.fr/