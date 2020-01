Un moteur solaire autonome pour alimenter les sites isolés

La start-up Saurea a mis au point un moteur solaire autonome qui transforme l’énergie photovoltaïque en force motrice. Sa particularité : il n’a ni électronique de conversion, ni balais, ni aimants, et ne nécessite pas de maintenance.

Le moteur solaire autonome de la start-up française Saurea – pour “Solar Autonomous Reliable Applications” – convertit directement l’énergie solaire en énergie mécanique. Le premier modèle commercialisé affiche une puissance mécanique de 130 W. La particularité de ce moteur est qu’il est dépourvu de balais, d’électronique, d’aimants et fonctionne en courant continu. Haut de 22 cm, le moteur photovoltaïque auto-commuté qui utilise l’énergie en temps réel (pas de stockage) a un diamètre de 70 cm et pèse 21 kg.

“Sa conception est simple : il ne comporte qu’une couronne de cellules photovoltaïques, un stator bobiné et un axe unique sur lequel est fixé un obturateur, et le rotor du moteur, explique Gilles Coty, directeur technique et fils de l’inventeur du moteur solaire autonome. C’est sur cet axe que l’on va récupérer l’énergie mécanique du moteur”. Dès qu’il est exposé au soleil, ce dernier se met à tourner. “Couplé à des panneaux solaires additionnels, le moteur va être capable de fournir la puissance d’une personne en pleine forme”. Le seul composant actif est la cellule photovoltaïque qui a une durée de vie entre 20 et 25 ans. Soit la même durée de vie que celle du moteur.

Alimenter les sites isolés

Le moteur Saurea s’adresse dans un premier temps aux sites isolés énergétiquement, non raccordés au réseau électrique. Les applications sont multiples : il peut être utilisé dans des installations de pompage pour entraîner une pompe, de ventilation, de brassage d’eau, de broyeur, de brumisateur, de centrifugeuse, etc. Que ce soit dans les collectivités, dans l’agriculture (pour alimenter de petites machines par exemple), ou encore en aquaculture. En plus des sites isolés, la start-up souhaite également toucher les marchés de la transition énergétique, en milieu urbain. On imagine par exemple l’arrosage des endroits difficiles d’accès comme des murs végétalisés ou des toitures. “Notre moteur peut attirer les architectes dans les nouvelles constructions labelisées RGE («Reconnu Garant de l’Environnement», ndlr), ou les maisons 100 % autonomes” ajoute Isabelle Gallet-Coty, la présidente.

Cinq brevets ont été déposés pour le premier moteur de la gamme, commercialisé depuis juin pour un coût avoisinant les 2000 euros. Saurea travaille sur le développement de sa gamme de moteur pour proposer différentes puissances, tels qu’un moteur à panneaux intégrés de 40 W mécaniques (800 tr/mn), un moteur avec panneaux photovoltaïques additionnels de 130 W mécaniques (1000 tr/mn) ou encore un moteur avec panneaux photovoltaïques additionnels de 250 W mécaniques (1500 tr/mn).