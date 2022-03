Un solvant plus sélectif pour la séparation des terres rares

News de science

En raison de leurs propriétés électroniques exceptionnelles, les terres rares sont des éléments chimiques essentiels aux applications électroniques, magnétiques et optiques. La séparation de ces éléments aux caractéristiques proches est néanmoins complexe et reste problématique. Une équipe de scientifiques américains travaillant sous la bannière du Critical Materials Institute (Département de l’Énergie des États-Unis) étudie une méthode économique pour la séparation des terres rares à la demande, à partir de solvants plus sélectifs.