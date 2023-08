Biomimétisme : une méthode de séparation des terres rares qui exploite des protéines bactériennes

En ce moment

Une équipe de chercheurs a découvert une méthode de séparation des terres rares aussi étonnante que novatrice. Ils ont mis au jour un mécanisme impliquant des protéines bactériennes capables de se lier entre elles en présence de certains éléments, une aptitude qui pourrait conduire à des stratégies de tri et de recyclage plus efficaces et plus écologiques. Cette découverte a fait l’objet d’une publication dans la prestigieuse revue Nature.