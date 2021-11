Une chaussure de football entièrement recyclable et composée de matière recyclée

En ce moment

L’enseigne Décathlon et le plasturgiste français Demgy ont développé une chaussure de football entièrement recyclable. Fabriquée par un mélange de fibres polyester et de thermoplastique, à partir d’anciennes chaussures broyées, la chaussure Traxium Compressor suscite beaucoup d’espoirs et envoie un signal fort à la filière Sports et Loisirs.