80 ans d’innovation à vos côtés : notre série de l’été

En 2026, Techniques de l'Ingénieur est fier de célébrer ses 80 ans, aux côtés des ingénieurs et scientifiques qui ont révolutionné notre monde. Cet été, nous vous proposons de revenir sur des innovations qui ont marqué ces 8 décennies... Revenez chaque semaine sur cette page ou suivez-nous sur les réseaux pour découvrir chaque semaine une technologie majeure de ces 80 dernières années.

80 ans à accompagner les ingénieurs, tant dans le monde industriel qu’académique, nous en sommes fiers !

Revenons ensemble sur quelques technologies, projets et innovations qui ont transformé le monde et ont un impact aujourd’hui encore sur notre quotidien. Profitez-en également pour découvrir les visages de T.I. : chaque vidéo a été tournée avec un salarié de Techniques de l’Ingénieur, merci à eux !

Années 50 :

On commence cette semaine avec un petit objet, invisible mais omniprésent, qui a transformé le numérique… L’avez-vous trouvé ? Il s’agit du transistor.

Découvrez son histoire en vidéo, puis explorez les différentes technologies de transistors à travers les articles de nos experts.

La sélection d’articles rédigés par nos experts :

Années 60 :

A suivre… la semaine prochaine !