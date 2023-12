Une veste pour prédire les risques cardiaques

Quelle innovation biotechnologique ne doit-on pas rater en décembre ? Une veste réutilisable capable de cartographier les flux de signaux électriques au niveau du cœur...

Chaque année, on compte entre 4 et 5 millions de cas de mort subite cardiaque à travers le monde. Or, 80 % d’entre eux sont dus à des arythmies ventriculaires malignes. Celles-ci se traduisent par une perte de contraction des ventricules cardiaques et par des pulsations très rapides et asynchrones, menant finalement à une disparition du flux sanguin et à un arrêt du cœur. Jusqu’à maintenant, cartographier l’activité électrique du cœur pour déterminer les personnes à risque restait rare. La faute à la nécessité d’insérer un cathéter dans la cavité cardiaque, ou bien d’avoir recours à des instruments coûteux, à usage unique et dont l’implantation est chronophage. Pour faciliter la prévention, des chercheurs de l’UCL (University College London) ont décidé d’associer imagerie électrocardiographique (ECGI) et résonance magnétique cardiovasculaire (RMC) dans une « simple » veste…

Une veste brodée d’électrodes pour mesurer l’activité cardiaque

Les électrodes conventionnelles sont en argent-chloride d’argent (Ag/AgCl) et conduisent les signaux électriques de surface à l’aide d’un conducteur métallique, muni d’une couche de gel électrolyte le séparant de la peau. Mais ces accessoires sont facilement cassables, non réutilisables et peuvent causer des irritations. L’étude technique de faisabilité et de répétabilité de la veste ECGI-RMC a été détaillée par les chercheurs de l’UCL dans le Journal of Cardiovascular Magnetic Resonance du 4 décembre 2023. Ils y annoncent notamment leur préférence pour des électrodes (256) à base de textile, confortables, pliables et lavables. Ces électrodes carrées de 2 cm sur 2 ont été fabriquées à l’École Nationale Supérieure des Arts et Industries (ENSAIT) de Roubaix, en France. Elles sont constituées de fils en polyamide recouvert d’argent et brodés directement sur une veste 100 % coton.

77 participants entre 30 et 78 ans ont été invités à la porter pour réaliser des modèles numériques 3D de leurs cœurs. Les tests performés à 3 Tesla ont montré une bonne qualité du signal reçu après 50 lavages en machine, soit l’équivalent de 250 patients. À l’avenir, l’usage simplifié de la veste ECGI-RMC pourrait aider à identifier plus efficacement les personnes ayant besoin d’un défibrillateur automatique implantable. Ce petit dispositif se glisse sous la peau en vue de détecter et de corriger les activités électriques anormales du cœur. Depuis l’étude initiale, la veste a été revêtue par plus de 800 patients. Et ce n’est sans doute qu’un début…