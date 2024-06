Vivatech : le salon où l’intelligence artificielle est reine

Comme tous les ans, le salon VivaTech a réuni la crème de la tech, européenne et mondiale, à la Porte de Versailles, à Paris. Ces trois jours* ont permis de découvrir les startups tech et les innovations censées révolutionner le monde de demain. Si différentes technologies ont été présentées, l’intelligence artificielle a encore une fois retenu toutes les attentions et les ambitions.

Plus de 11 000 startups de plus de 50 pays ont participé à l’événement. Plus de 350 innovations ont été présentées, dont des dizaines d’exclusivités et de premières. Vivatech est devenu au fil des ans le salon où il faut se rendre si l’on souhaite découvrir ou appréhender des innovations qui auront un impact sur notre vie de tous les jours et sur notre travail.

Premier constat, ce salon est une formidable vitrine sur l’innovation mondiale. La preuve, cet événement a mis l’accent sur le Japon, en présentant plus de 40 de ses meilleures startups.

Une zone Africatech a permis de découvrir plus de 100 startups. Et pour la première fois, le Canada a participé à l’événement, avec une soixantaine d’entreprises.

Mais quels sont les innovations ou les projets les plus intéressants que nous avons pu repérer en parcourant les stands de quelque 350 exposants ? Différentes thématiques ont été plus traitées que d’autres, comme l’intelligence artificielle et la cybersécurité. Concernant justement la confiance numérique (qui se trouve à la croisée de l’IA et de protection des données), nous avons en particulier retenu le deepfake mirror de La Poste.

Le groupe a présenté de nombreuses solutions intégrant l’intelligence artificielle telles que La Poste GPT et le robot casier autonome de livraison de colis. Mais le Deepfake Mirror est l’une des solutions les plus intéressantes.

Le Deepfake Mirror est un outil pédagogique et préventif destiné à sensibiliser les visiteurs aux risques d’usurpation d’identité. Il fournit également des informations sur les solutions existantes pour protéger son identité en ligne.

Une alternative à l’IA américaine

Présenté par Docaposte, filiale de La Poste, l’objectif de cette innovation est de démontrer l’abus potentiel de l’intelligence artificielle dans la création de deepfakes. Ce procédé utilise des algorithmes d’apprentissage automatique pour analyser, cartographier et imiter la voix ou les expressions faciales d’une personne capturées dans un média source tel qu’une vidéo ou une image.

Autre stand très intéressant, celui de Mistral AI qui, à travers le discours de Arthur Mensch, a également présenté ses dernières avancées et visions. Le cofondateur de la startup française a notamment indiqué qu’il s’inquiétait du fait que « les États-Unis pourraient créer des applications pour tous les logiciels. Pour nous, c’est une préoccupation, mais ce n’est pas inévitable ».

Avec son nouveau tour de table de 385 millions d’euros fin 2023, la licorne française qui entend défier Meta et OpenAI, est désormais valorisée à plus de 2 milliards de dollars. Mistral AI a d’ailleurs rejoint la promotion 2024 du programme French Tech Next40/120, qui sélectionne les 120 startups françaises les plus prometteuses. Lancée en 2019, la Mission French Tech a pour objectif de faire émerger des leaders technologiques de rang mondial.

Lors d’une intervention à Vivatech, Elon Musk a affirmé que l’intelligence artificielle prendra tous nos emplois et que ce ne sera pas nécessairement une mauvaise chose. Selon le patron de Tesla, les emplois seraient « optionnels ». « Si vous voulez faire un travail qui est un peu comme un hobby, vous pouvez faire un travail. Mais sinon, l’IA et les robots fourniront tous les biens et services que vous souhaitez ».

* du 22 au 25 mai 2024