Podcast Cogitons Sciences : l’IA s’invite dans nos métiers

en 3 épisodes

Incontournable pour de nombreux secteurs, l’intelligence artificielle soulève bien des interrogations, voire des inquiétudes. Consacrés à ces questions, les trois épisodes de cette mini-série du podcast Cogitons Sciences vous invitent à la découverte des promesses et évolutions à venir d’une intelligence certes artificielle, mais désormais indissociable de nos activités professionnelles, associés à de multiples enjeux durables, éthiques ou réglementaires.

#1 : une révolution silencieuse qui fait du bruit !

Outil de collaboration entre l’homme et la machine, source de gain de temps, d’économies également ainsi que d’une plus grande efficacité et de montée en compétence, l’IA permet à l’utilisateur de s’affranchir de tâches chronophages dès lors qu’elles peuvent être automatisées. Cependant, son usage doit se faire dans le respect de l’éthique, mais également des enjeux environnementaux, et en gardant à l’esprit les risques de cyberattaques contre lesquels il est indispensable de se prémunir.

Frédéric Pascal, Professeur des universités (Paris Saclay), directeur de l’institut DataIA, et Marie-Aude Aufaure, directrice de la société de conseils et de formation en Big Data et intelligence artificielle Datarvest, évoquent dans ce premier épisode la manière dont l’IA révolutionne les processus de travail.

#2 : concilier usages et principes durables

L’IA n’a véritablement d’utilité que si son usage est également raisonné. Son intégration impose donc de définir au préalable les objectifs recherchés, qu’ils soient temporels, économiques ou encore un besoin accru de précision. Son apport auprès des utilisateurs, dans le domaine médical et particulièrement dans celui de la radiologie, devra par ailleurs être évalué à l’aune de chacune des étapes de son cycle de vie, en tenant compte des principes de développement durable, de respect des réglementations et d’éthique auxquels est soumise toute entreprise aujourd’hui.

Pierre Monget, directeur de programme chez Hub France IA, et Paul Hérent, cofondateur de Raidium, plaident dans ce second épisode pour un usage et utile et raisonné de l’IA dans l’entreprise.

#3 : peut-on innover sans dévoyer ?

Le règlement européen sur l’intelligence artificielle (l’IA Act) définit un certain nombre de risques induits par l’IA. Il oblige les entreprises à s’interroger non seulement sur les conséquences qu’aura l’intégration de l’IA dans leurs métiers, mais également sur les possibles dérives de son utilisation. Les règles contraignantes qui s’imposent à elle désormais nécessitent de s’interroger tant sur les aspects éthiques que légaux, préalablement à la mise en œuvre des projets.

Jean-Gabriel Ganascia, informaticien et philosophe spécialisé dans l’intelligence artificielle et l’éthique à Sorbonne Université, membre du comité d’éthique du CNRS, insiste dans ce troisième épisode sur la nécessité d’une intégration de l’IA éthique et réglementée.