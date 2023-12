Les thèses du mois : Les énergies renouvelables, épicentre de l’innovation

Pour vous accompagner et vous fournir une information toujours plus riche, Techniques de l'Ingénieur s'associe au Réseau National des Ecoles Doctorales - Sciences Pour l'Ingénieur (REDOC SPI). Chaque mois, notre partenaire sélectionne des thèses en lien avec notre dossier mensuel afin de vous permettre de creuser plus loin les thématiques développées dans le dossier.

Pour notre dossier de décembre, « Les énergies renouvelables, épicentre de l’innovation », voici les thèses sélectionnées par le REDOC SPI. Retrouvez le résumé de ces thèses ainsi que les thèses des mois précédents sur le site de notre partenaire.

Caractérisation du comportement thermomécanique d’assemblages de carbure de silicium brasés pour les récepteurs des centrales solaires à tour

Florian Bonzoms​

Thèse de doctorat en Physique. Énergétique et génie des procédés, Soutenue le 16-12-2022

Laboratoire Procédés, matériaux et énergie solaire​

​Hydrodynamics and energy conversion in nanofluidic systems: a molecular perspective

Cecilia Herrero Guillen​

Thèse de doctorat en Physique, Soutenue le 14-10-2021

Institut Lumière Matière​

​Modélisation et estimation de digesteurs anaérobies pour la dépollution de déchets et la production d’énergie

Younoussa Moussa Baldé​

Thèse de doctorat en Automatique, Soutenue le 15-12-2022

Laboratoire des signaux et systèmes​

​La production décentralisée d’énergie comme vecteur de reconfiguration des rapports entre public et monde agricole : le cas d’un projet de méthanisation agricole en Occitanie

Violene Sibertin-Blanc​

Thèse de doctorat en Sciences de l’information et de la communication, Soutenue le 23-09-2022

Centre d’étude et de recherche travail, organisation, pouvoir​

​Contribution to electric energy generation for isolated rural areas using second life components and renewable energies: state-of-health methods for reused lead-acid batteries.

Muhammad Mohsin​

Thèse de doctorat en Génie Electrique, Soutenue le 08-03-2022

Laboratoire Plasma et Conversion d’Energie​

Optimisation of Energy Consumption of Data Center using Artificial Intelligence

Léo Grill​

Thèse de doctorat en Statistique, Soutenue le 23-06-2023

Laboratoire de Mathématiques et Applications​

Etude et optimisation de la production combinée de chaleur et de froid pour réseaux thermiques

Boris Nérot​

Thèse de doctorat en Énergétique, Thermique, Combustion, Soutenue le 13-12-2022

Génie des Procédés Environnement – Agroalimentaire​

​Nouveaux matériaux d’électrode bioinspirés et biohybrides pour la production de l’hydrogène

Afridi Zamader​

Thèse de doctorat en Chimie inorganique et Bio inorganique, Soutenue le 10-02-2023

Laboratoire de chimie et biologie des métaux​

​Vers un traitement et une valorisation efficace des déchets plastiques : production d’hydrogène par électrolyse

Nicolas Grimaldos Osorio​

Thèse de doctorat en Électrochimie et Matériaux, Soutenue le 21-07-2022

Institut de Recherches sur la Catalyse et l’Environnement de Lyon​