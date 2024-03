Une soirée pour le lancement d’un e-book sur le pilotage de l’innovation

Jeudi 28 mars se tiendra à l'Université Paris-Saclay une table ronde à l'occasion de la publication d'un livre électronique présentant une méthodologie de pilotage de l’innovation par les usages et nommée RID pour Radical Innovation Design. Les deux auteurs de cet e-book présenteront leur méthode de gestion des projets innovants et débattront avec des invités.

Dans un monde de plus en plus complexe, il devient essentiel de développer des méthodologies innovantes pour relever les défis de l’innovation. Aujourd’hui, de nombreuses grandes entreprises françaises peinent encore à piloter efficacement leurs processus d’innovation. Depuis 15 ans, Bernard Yannou, professeur à CentraleSupélec et directeur du LGI (Laboratoire Génie Industriel) ainsi que François Cluzel, maître de conférences, ont développé une méthodologie dénommée RID (Radical Innovation Design) afin de mettre en œuvre et sécuriser les processus d’innovation guidés par les usages. Pour la partager au plus grand nombre, ils ont décidé de la publier sous la forme d’un livre électronique.

Cet e-book sera officiellement présenté au cours d’une soirée organisée jeudi 28 mars à l’Université Paris-Saclay, au Lumen, de 17h00 à 19h30. Le nombre de places étant limité, l’inscription est obligatoire. La soirée se déroulera ainsi :

Introduction par Emilie Barthet, directrice des Bibliothèques, de l’Information et de la Science ouverte

Présentation de la méthodologie et de l’e-book par Bernard Yannou et François Cluzel

Table-ronde animée par Steve Brown, président du département Langues et Cultures de l’École des Ponts ParisTech, avec les interventions de :

Romain Vallée, ingénieur-chercheur en interface homme-robot chez Enchanted Tools

Titouan Levard, directeur général adjoint de Silver Valley

Roland Cahen, professeur de design au centre de recherche en design de l’ENSCI/ENS Paris-Saclay

Vincent Holley, CEO de Geeglee et de HyB’RID

Vincent Créance, directeur du design spot de l’Université Paris-Saclay

François Cluzel, maitre de conférences, contributeur à la méthodologie RID

Bernard Yannou, professeur des Universités, inventeur de la méthodologie RID

Le livre électronique sera disponible le 28 mars, en libre accès gratuitement et porte le titre de : « Radical Innovation Design. A systematic and usage-driven innovation methodology to ensure usefulness for users and profitability for companies ». Entièrement en anglais, il est d’ores et déjà possible de télécharger un teaser ou de le feuilleter en ligne. Il est destiné aux étudiants, aux professionnels débutants tout comme aux experts en innovation.

Une méthodologie validée dans de multiples secteurs industriels

Cet e-book présente la méthodologie RID qui enseigne les règles pour innover de manière organisée et moderne et permet de guider les managers de l’innovation dans sa mise en application. Il remet en question de nombreuses idées reçues sur la gestion de projets innovants, en mettant l’accent sur l’exploration et l’exploitation systématiques du problème et de la solution, en comparaison du Design Thinking, une approche qui s’est largement démocratisée sur la traçabilité du raisonnement. Il apporte également des métriques et des indicateurs d’aide à la décision ou encore des méthodes et algorithmes originaux pour outiller le processus d’innovation.

La méthodologie RID a déjà été appliquée et validée dans de multiples secteurs industriels et commerciaux. Le livre contient d’ailleurs trois parcours personnalisés illustrés par des projets réels. Il s’agit de la première méthodologie informatisée à mettre en œuvre et sécuriser les processus d’innovation guidés par l’amélioration des usages dans un périmètre d’activité, en étant basée sur les données et expertises disponibles.

« Nous avons voulu, au travers de cette méthodologie de gestion de projets innovants et l’e-book associé, emprunter à la tradition de progrès de CentraleSupélec, pour revisiter les fondamentaux des processus d’innovation dans un contexte socio-économique, déclare Bernard Yannou. De nos jours, les données sur l’expérience utilisateur sont omniprésentes, et innover sans être différenciant vis-à-vis des offres du marché, aux yeux des clients et des usagers, ou sans créer de réelle utilité dans la vie de tous les jours, n’a plus aucun sens. La méthodologie que nous avons développée interroge tous ces points. »