Webinar : Améliorez vos processus grâce à la modélisation prédictive

JMP et Techniques de l'Ingénieur organisent un webinaire le 25 juin afin d’expliquer comment la modélisation prédictive peut révolutionner la compréhension des processus complexes. Rejoignez-nous pour découvrir des techniques essentielles qui amélioreront vos performances et optimiseront vos décisions.

La modélisation prédictive offre une méthode efficace pour analyser des données complexes et prendre des décisions éclairées. Elle offre de nombreux avantages.

Optimisation des Processus : En utilisant des techniques de modélisation prédictive, identifiez les paramètres critiques et optimisez vos processus pour obtenir des performances maximales. Apprenez à ajuster systématiquement les facteurs pour réduire les problèmes de production et améliorer les rendements..

Réduction des Coûts : Prévoir les problèmes avant qu’ils ne surviennent permet de réduire les temps d’arrêt et les coûts associés. En identifiant et en rectifiant les anomalies tôt, les entreprises peuvent économiser des ressources précieuses.

Prise de Décision Informée : Entraînez et validez vos modèles pour éviter le surajustement et assurez-vous que vos décisions sont basées sur des prévisions fiables. Les outils de visualisation de JMP vous aident à voir clairement les relations entre les variables, facilitant ainsi une prise de décision rapide et précise.

Innovation Accélérée : La modélisation prédictive permet une exploration rapide de différentes hypothèses, réduisant le temps nécessaire pour développer et lancer de nouveaux produits ou améliorer les existants.

Ce que vous apprendrez ?

Parcourir les Modèles : Découvrez comment identifier le modèle qui convient le mieux à vos données et à vos objectifs. Apprenez à comparer différents modèles et à choisir celui qui offre la meilleure précision et robustesse.

Validation et Entraînement : Maîtrisez l’art d’entraîner et de valider vos modèles pour éviter le surajustement. Découvrez les meilleures pratiques pour assurer que vos modèles généralisent bien à de nouvelles données.

Extraction des Composants Clés : Apprenez à extraire les composants clés qui influencent vos résultats. Identifiez les facteurs déterminants et comprenez leur impact sur les réponses de vos processus.

Visualisation des Données : Utilisez les outils de visualisation de JMP pour voir clairement les causes et les effets des différentes variables. Transformez des données complexes en insights exploitables grâce à des graphiques interactifs et intuitifs.

Pourquoi participer ?

En participant à ce webinaire, vous pourrez :

Améliorer vos compétences en modélisation prédictive

Poser vos questions directement à une experte

Accéder à des ressources exclusives et des études de cas

Échanger avec d’autres professionnels de votre domaine

Ne manquez pas cette chance d’apprendre comment la modélisation prédictive peut transformer vos processus d’ingénierie. Inscrivez-vous dès aujourd’hui !