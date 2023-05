Webinar : Modéliser l’emballement thermique des batteries avec COMSOL Multiphysics®

publi-rédactionnel

En raison de leur densité énergétique élevée, de leur longue durée de vie et de leur faible taux d'autodécharge, les batteries lithium-ion sont le choix privilégié pour les véhicules électriques et hybrides, les systèmes de stockage d'énergie et l'électronique grand public. L'un des principaux problèmes de sécurité liés aux batteries lithium-ion est l'emballement thermique et ses effets en cascade sur l'ensemble du pack de batteries. Pour prévoir l'emballement thermique, il est nécessaire de tenir compte de différents phénomènes physiques en adoptant une approche de modélisation multiphysique.