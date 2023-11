Webinar : Modéliser les Procédés Pharmaceutiques avec COMSOL Multiphysics®

Ce webinar organisé le jeudi 23 novembre à 11h portera sur la modélisation et la simulation, puissants atouts pour l'industrie pharmaceutique. Ils permettent d'aborder efficacement des questions clés liées à la production, à la fabrication, à l'emballage et au stockage de nombreuses substances actives par le biais d'essais virtuels.

Dans ce webinar en accès libre organisé le jeudi 23 novembre de 11h à 12h, nous donnerons un aperçu des fonctionnalités disponibles dans la suite logicielle COMSOL qui peuvent être pertinentes pour les défis rencontrés par l’industrie pharmaceutique à différents stades du cycle de vie des produits.

COMSOL Multiphysics® et ses modules offrent une large gamme de fonctionnalités pour modéliser des phénomènes physiques avancés tels que des écoulements de fluides non-newtoniens, des solutions multiphasiques, des réactions chimiques dépendantes de la température, et des comportement matériaux non linéaires, permettant des simulations précises de la pharmacocinétique et de procédés pharmaceutiques tels que la compaction de poudre, le mélange et la séparation.

Ce webinar sera enregistré et disponible en archive sur notre site dès le lendemain de l’évènement.