COMSOL Day : une journée en ligne consacrée aux procédés et traitements des matériaux

Le développement de matériaux légers innovants et de nouvelles techniques de traitement des matériaux est essentiel pour réduire l’empreinte carbone de l’industrie et relever efficacement ses autres défis environnementaux. Venez découvrir les possibilités offertes par la modélisation multiphysique dans ce domaine lors de cette journée en ligne gratuite, organisée le jeudi 2 novembre de 10h à 15h00.

Cette journée organisée par COMSOL comporte plusieurs sessions thématiques consacrées aux procédés et traitements des matériaux. Cet événement est en accès libre et a lieu le jeudi 2 novembre de 10h à 15h00.

Face aux défis de la décarbonation, l’industrie se doit d’innover. Ainsi dans l’industrie aérospatiale, les matériaux composites remplacent de plus en plus les métaux dans un large éventail d’applications. Et dans certains cas, les composants métalliques sont désormais fabriqués, ou rapidement prototypés, en utilisant des méthodes de fabrication additive plutôt que des processus d’usinage conventionnels. Cette évolution s’étend également à d’autres secteurs, comme l’automobile et l’énergie.

Alors que les exigences en matière de décarbonation et d’utilisation efficace de l’énergie évoluent rapidement, la modélisation et la simulation sont devenues des outils importants tant dans la fabrication que dans l’utilisation des produits manufacturés.

COMSOL Multiphysics® est de plus en plus utilisé pour l’analyse des matériaux composites légers et de leurs procédés de fabrication. Par exemple, il peut être utilisé pour analyser l’impact de la foudre sur les structures composites ainsi que l’injection et le durcissement de l’époxy dans une structure en fibre de carbone. Le logiciel est également fréquemment utilisé dans l’analyse des processus de fabrication additive, qui nécessitent la prise en compte du transfert de chaleur, du changement de phase des matériaux, de la mécanique des structures et d’autres phénomènes dans un seul modèle multiphysique.

Inscrivez-vous dès maintenant pour en savoir plus sur la façon dont le logiciel peut être utilisé :

– pour la modélisation et la simulation des procédés,

– pour les traitements des matériaux avec génération et transfert de chaleur, procédés métallurgiques, procédés polymères, changement de phase et durcissement,

– pour les procédés de fabrication tels que la fabrication additive.

Grâce à des exemples et des témoignages clients, vous découvrirez également comment COMSOL Multiphysics® est utilisé pour la recherche et le développement dans le secteur industriel.