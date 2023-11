Webinar : Modélisation multiphysique des procédés de soudage, de fabrication additive et de découpe laser

Le développement de l’industrie manufacturière est porté par les enjeux de transition énergétique, de compétitivité et d’innovation. Cette évolution génère des procédés, comme la fabrication additive, ou l’utilisation de nouveaux matériaux, des alliages plus légers par exemple, posant de nouveaux défis, notamment en soudure.

Dans ce webinar en accès libre organisé le jeudi 7 décembre de 11h à 12h, nous présenterons la fabrication additive et l’utilisation de nouveaux matériaux, participant au développement de l’industrie manufacturière, tenant compte des enjeux de transition énergétique, de compétitivité et d’innovation. Dans ce contexte, l’emploi de la simulation multiphysique devient une stratégie de plus en plus employée pour comprendre l’apparition de défauts, déterminer des paramètres opératoires optimaux ou encore réaliser des tests simplement impossibles expérimentalement.

Dans de nombreux cas, la répétition d’essais expérimentaux permet de trouver des solutions mais parfois de façon empirique et sans que l’ensemble des phénomènes physiques ne soient maîtrisés ou encore totalement compris. En effet, la rapidité des phénomènes et les températures extrêmes nuisent généralement à une observation expérimentale classique.

Nous donnerons des exemples de résultats où les modèles multiphysiques permettent d’accéder à des grandeurs et des conclusions nouvelles. Pour cela, nous nous appuierons sur la fabrication additive arc-fil (WAAM), le soudage laser, le soudage TIG ou encore la découpe laser. Enfin, une partie de la présentation évoquera la nécessaire détermination des propriétés thermophysiques (tension de surface, viscosité…) des métaux fondus qui sont la base d’une modélisation rigoureuse et réussie mais pourtant très difficiles d’accès.

Ce webinar sera enregistré et disponible en archive sur notre site dès le lendemain de l’évènement.