Quels moyens la France met en œuvre pour atteindre la neutralité carbone en 2050 ? Une étude inédite, réalisée entre janvier et avril 2022, par l’Institut National de l’Économie Circulaire (INEC) et Capgemini Invent, marque d’innovation digitale, de design et de transformation du groupe, s'interroge sur la Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC), et la criticité des ressources pour parvenir aux objectifs prévus. Une fois les enjeux et le contexte posés, elle propose une approche intégrée de la transition bas carbone circulaire.