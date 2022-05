Les thèses du mois : « Macron II : réindustrialisation et décarbonation, en même temps »

Pour vous accompagner et vous fournir une information toujours plus riche, Techniques de l'Ingénieur s'associe au Réseau National des Ecoles Doctorales - Sciences Pour l'Ingénieur (REDOC SPI). Chaque mois, notre partenaire sélectionne des thèses en lien avec notre dossier mensuel afin de vous permettre de creuser plus loin les thématiques développées dans le dossier.

Pour notre dossier de mai, « Macron II : réindustrialisation et décarbonation, en même temps », voici les thèses sélectionnées par le REDOC SPI. Retrouvez le résumé de ces thèses ainsi que les thèses des mois précédents sur le site de notre partenaire.

Méthodes de modélisation et d’optimisation technico-économique pour la planification de systèmes multi-énergies

Etienne Cuisinier

Doctorat en Génie Industriel conception et production, soutenu le 14/12/2021

Sciences pour la conception, l’optimisation et la production

Green Connections : A Network Economics Approach to the Energy Transition

Côme Billard

Doctorat en Sciences Economiques, soutenu le 3/12/2020

Laboratoire d’Économie de Dauphine

Choix d’un bouquet énergétique durable : Une approche par la théorie de portefeuille

Mehdi Jamai Mouhtadi

Doctorat en Sciences Économiques, soutenu le 14/12/2020

Montpellier Recherche en Économie

Instruments économiques et protection de la biodiversité : analyse juridique des mécanismes de compensation écologique et de paiements pour services environnementaux

Marius Combe

Doctorat en Droit de l’environnement, soutenu le 01/1/2020

Institut de Droit de l’Environnement

La prise en compte des fonctionnalités écologiques dans l’aménagement des territoires et l’application de la séquence Éviter-Réduire-Compenser : De l’échelle projet à la planification

Simon Tarabon

Doctorat en Sciences Agronomiques, soutenu le 26/11/2020

Institut méditerranéen de la biodiversité et d’écologie marine et continentale

Prospective analysis in the forest sector when facing environmental challenges: insights from large-scale bioeconomic modelling

Miguel Riviere

Doctorat en Sciences économiques, soutenu le 22/02/2021

Bureau d’économie théorique et appliquée

L’économie circulaire, une innovation au service du développement territorial ?

Amadou Niang

Doctorat en Sciences économiques, soutenu le 2/12/2021

Sciences pour l’Action et le Développement : Activités, Produits, Territoires

Le développement de l’employabilité sur le territoire : visions prospectives sur les métiers en tension : cas des services à la personne

Clara Aoun

Doctorat en Sciences de gestion, soutenu le 12/01/2021

Normandie innovation marché entreprise consommation

Enjeux et déterminants de la réindustrialisation de la France

Anaïs Voy-Gillis

Doctorat en Géographie, soutenu le 10/01/2020

Centre de recherches et d’analyses géopolitiques