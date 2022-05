L’Entreprise face aux transitions à venir

L'Entreprise industrielle manufacturière ou de procédés est profondément impactée par les transitions numérique, énergétique et écologique dans son mode de management, dans la conception de ses usines et ateliers, et dans sa relation avec la Société en général. La révolution actuelle n’est pas seulement numérique : l’entreprise doit dépasser la notion de profit à la base même de son existence « capitalistique » pour tenir compte de la notion relativement récente de RSE (Responsabilité Sociétale de l’Entreprise).

Un extrait de Entreprise du futur et transitions numérique, énergétique et écologique, par Jean-Pierre DAL PONT, Catherine AZZARO-PANTEL

Nous vivons sur une planète où l’incroyable expansion démographique se poursuit : nous étions un milliard d’individus en 1830, nous sommes sept milliards huit cents millions aujourd’hui et on prévoit deux milliards supplémentaires dans trente ans. La pression sur l’environnement est palpable. Les dérangements climatiques, le réchauffement attribué au GES (Gaz à effet de serre) d’origine anthropique, la pollution dont celle des océans par les gyres, sont de plus en plus sources d’interrogations comme d’inquiétudes. Les gouvernements doivent prendre des décisions globales. Un produit importé apporte avec lui la pollution dont celle des GES qui ont accompagné sa production : c’est la pollution à la frontière. Il faudrait faire payer le pollueur pour préserver la rentabilité du producteur vertueux. C’est ce que l’Europe tente de faire. Le climat est de plus en plus capricieux. Aux États-Unis, les phénomènes sont exacerbés : aux sécheresses extrêmes sources d’incendies (Californie) succèdent des inondations dévastatrices. Les GES sont montrés du doigt : la décarbonation s’impose !

Demain, la ville et ses magasins

L’urbanisation est le fait de l’exode rural : des paysans cherchent en ville une vie meilleure. On estime ainsi que 80 % de la population mondiale sera urbaine vers les années 2050. À tel point qu’aujourd’hui, 50 mégapoles possèdent plus de dix millions d’habitants… La ville est sous certains aspects une usine en elle-même. Le seul fait de permettre à des gens de vivre ensemble, de se mouvoir, de travailler, de se soigner, de se divertir, d’élever des enfants, nécessite de transformer et de transporter matière et énergie. Beaucoup de villes abritent des systèmes de production, et les systèmes de production sont des villes à part entière. L’analyse système d’une ville a conduit à la notion de smart city et des cellules qui la composent : les smart buildings. Les analogies avec les systèmes productifs classiques sont frappantes et les moyens d’étude qu’ils sous-tendent comparables.

L’avenir des Nations et leur liberté sont suspendus en grande partie à leur faculté à mettre sur le marché des produits compétitifs. On sait ce qu’il en est advenu de l’industrie automobile américaine face à la concurrence japonaise. La technologie est devenue une arme économique… La notion de développement durable a fait son chemin. Le citoyen a un nouveau regard sur le produit. Les notions d’écoconception, d’analyse du cycle de vie et d’économie circulaire sont de mieux en mieux comprises, et les entreprises sont obligées de se les approprier. Le consommateur citoyen veut comprendre et s’interroge sur le dilemme : production, écologie, emploi, croissance, bien-être. La tendance est pour que l’Entreprise devienne une « Société à Mission » contribuant au « Bien Commun ».