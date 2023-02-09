Le jumeau numérique, un risque spécifique de cybersécurité
Si le développement des jumeaux numériques dans les usines permet une plus grande efficacité industrielle, il est également vecteur de nouvelles vulnérabilités...
Le développement, souvent par les grands groupes industriels, de jumeaux numériques pose la question de la cybersécurité de ces nouveaux outils indispensables pour l'amélioration des performances industrielles.
L'exploitation du jumeau numérique par l'industrie
L’interconnexion permanente entre les jumeaux numériques et le cloud, qui l'alimente en données, constitue une brèche potentielle en termes de cybersécurité.
La convergence IT/OT s'impose aujourd'hui comme un impératif pour l'industrie 4.0. Pourtant, cette ouverture nécessaire des systèmes de production expose les...
La sécurisation des usines connectées est une problématique centrale dans la construction des nouvelles usines, qui doit être pensée très en amont.
Les digital twins à la frontière du réel et du virtuel
Le jumeau numérique est le point de convergence des technologies de simulation numérique de phénomènes physiques complexes. Élaboré selon des multi-échelles et à...
À l’heure où les jumeaux numériques s’imposent dans l’industrie comme outils d’optimisation, de prédiction et de pilotage, une question émerge : est-il possible...
L’utilisation du jumeau numérique se généralise dans de nombreux secteurs industriels avec succès. Qu’en est-il pour les systèmes vivants, dont l’imprévisibilité...
Les systèmes techniques modernes se caractérisent par des interactions multiples et des comportements difficiles à anticiper. Pour guider leur conception, leur exploitation...
Le jumeau numérique, catalyseur d’innovations
Grâce à sa solution brevetée de « Réalité Partagée », la deeptech parisienne Samp ambitionne d'accélérer la transformation de l’industrie à la lumière des trois...
Alors que la médecine entre dans l’ère de la personnalisation, les jumeaux numériques s’annoncent comme une révolution majeure pour les soins, la formation et la...
