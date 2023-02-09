Dossier de la rédac' Décembre 2025

Le jumeau numérique, outil stratégique pour l’industrie et nouveau front pour la cybersécurité

Le développement, souvent par les grands groupes industriels, de jumeaux numériques pose la question de la cybersécurité de ces nouveaux outils indispensables pour l'amélioration des performances industrielles.

Sommaire
L'exploitation du jumeau numérique par l'industrie
Les digital twins à la frontière du réel et du virtuel
Le jumeau numérique, catalyseur d’innovations
Le dessin du mois

Dessin Uzufly : des jumeaux numériques à la précision digne d’une horloge suisse

