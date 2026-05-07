La plasturgie française sous pression face à la flambée des prix du plastique

La crise au Moyen-Orient bouleverse l’équilibre de la filière plastique en France. Dans l’Ain, les industriels de la plasturgie doivent composer avec une hausse brutale des coûts des matières premières et des délais de livraison de plus en plus longs.

Autour d’Oyonnax, la Plastics Vallée constitue l’un des principaux pôles de la plasturgie française. Cette concentration d’entreprises spécialisées dans la transformation des matières plastiques se retrouve aujourd’hui directement exposée aux conséquences du conflit au Moyen-Orient et aux perturbations du détroit d’Ormuz. Les industriels subissent ainsi à la fois une explosion des prix des polymères et un ralentissement majeur des chaînes d’approvisionnement.

Dans plusieurs usines de la région, certaines lignes de production ont déjà été arrêtées faute de commandes ou de matières premières disponibles. Des entreprises de petite taille ont dû réduire leur activité après que des clients ont suspendu leurs achats, inquiets de la volatilité des tarifs du plastique. La hausse des coûts touche particulièrement le polyéthylène, matière essentielle pour de nombreux emballages et composants industriels. Certaines sociétés indiquent être passées en quelques mois d’un prix inférieur à 1 euro le kilo à plus de 2,50 euros pour cette résine plastique.

Cette flambée s’inscrit dans un contexte plus large de tensions sur l’industrie chimique mondiale. Le blocage partiel du détroit d’Ormuz perturbe le transport des hydrocarbures indispensables à la fabrication des matières plastiques. Le prix des résines, solvants et polymères a fortement augmenté dès les premières semaines des tensions géopolitiques.

Une industrie fragilisée par la volatilité des matières premières

Les industriels de la plasturgie doivent désormais gérer des variations de prix quasi hebdomadaires. Cette instabilité complique fortement les relations commerciales avec les clients. À chaque nouvelle commande de matière première, les entreprises doivent recalculer leurs coûts de production et réajuster leurs tarifs de vente. Dans certaines usines utilisant plusieurs centaines de références de plastiques différentes, cette gestion représente une charge administrative et financière considérable.

Les difficultés ne concernent pas uniquement les prix. Les délais de livraison s’allongent fortement. Là où les approvisionnements nécessitaient auparavant six à huit semaines, certaines entreprises attendent désormais plus de vingt semaines avant de recevoir leurs commandes de granulés plastiques. Dans certains cas, des fournisseurs ont même annulé des commandes avant de proposer de nouveaux tarifs nettement plus élevés.

Cette situation provoque des arrêts temporaires de production. Plusieurs entreprises envisagent également le recours au chômage partiel afin de limiter l’impact économique de la crise. Une trentaine d’entreprises avaient déjà signalé des arrêts de lignes de production dès les premières semaines du conflit.

Le risque d’un choc durable pour la plasturgie européenne

La crise actuelle rappelle la forte dépendance de l’industrie européenne aux produits issus de la pétrochimie. Le plastique reste omniprésent dans les secteurs de l’emballage, de l’automobile, du bâtiment, du médical ou encore de l’électroménager. Les polymères comme le polychlorure de vinyle (PVC), le polyéthylène téréphtalate (PET) ou le polypropylène sont directement liés aux marchés du pétrole et du gaz.

Les fédérations professionnelles européennes alertent désormais sur le risque de ruptures prolongées si les tensions géopolitiques persistent. Plusieurs fournisseurs ont déjà réduit les volumes disponibles ou invoqué des cas de force majeure pour suspendre certaines livraisons. Les industriels craignent un scénario comparable à la crise énergétique de 2022, avec des usines contraintes de ralentir durablement leur activité.

Dans la Plastics Vallée, les entreprises tentent pour l’instant de maintenir leur production grâce à leurs stocks et à des négociations commerciales permanentes. Mais l’ensemble de la filière reste suspendu à l’évolution de la situation au Moyen-Orient et à la réouverture complète des routes maritimes stratégiques. Derrière les difficultés d’approvisionnement se joue désormais la capacité de toute une partie de l’industrie manufacturière française à préserver sa compétitivité face à une nouvelle crise mondiale des matières premières.