En image : des chercheurs créent un robot qui se transforme en compost après utilisation

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Rwanda: un youtubeur critique du pouvoir décède en prison le jour de sa libération

Prix plafonnés des carburants: des stations indépendantes vont saisir l'Autorité de la concurrence

Les cyberattaques utilisant l'IA sont un risque majeur pour le système financier, estime le FMI

Le gouvernement présente une feuille de route pour les eaux littorales

A Rennes, la Vilaine désormais à ciel ouvert afin de servir d'"îlot de fraîcheur"

Sri Lanka: 261 étrangers arrêtés en lien avec des réseaux d'arnaques en ligne

L'écart d'usage de l'IA entre pays riches et pauvres se creuse, selon Microsoft