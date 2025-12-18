Les thèses du mois : « Le jumeau numérique, outil stratégique pour l’industrie et nouveau front pour la cybersécurité »

Pour vous accompagner et vous fournir une information toujours plus riche, Techniques de l'Ingénieur s'associe au Réseau National des Ecoles Doctorales - Sciences Pour l'Ingénieur (REDOC SPI). Chaque mois, notre partenaire sélectionne des thèses en lien avec notre dossier mensuel afin de vous permettre de creuser plus loin les thématiques développées dans le dossier.

Pour notre dossier de septembre, « Le CCUS, une nécessité industrielle en quête d’un modèle économique », voici les thèses sélectionnées par le REDOC SPI. Retrouvez le résumé de ces thèses ainsi que les thèses des mois précédents sur le site de notre partenaire.

Reconfiguration de la commande résiliente aux cyber-attaques des CPS par Jumeau Numérique et les techniques des SED

Projet de thèse

Romain Thibert

Automatique

Laboratoire Universitaire de Recherche en Production Automatisée

Le maintien de la cohérence du jumeau numérique par rapport aux évolutions de son jumeau physique.

Oghenemarho Orukele

Conception

LISPEN

Mise en œuvre de la XR pour le maintien de la cohérence des jumeaux numériques

Abdelhadi Lammini

Génie industriel : conception et production

Sciences pour la conception, l’optimisation et la production

Modélisation d’une plateforme de jumeau numérique pour les villes intelligentes

Hamza Ngadi

Informatique

Laboratoire en sciences et techniques de l’information, de la communication et de la connaissance

Jumeau numérique pour l’orchestration dynamique de systèmes autonomes et embarqués

Yining Huang

Sciences et technologies de l’information et de la communication

LIP6

Systèmes de Jumeau Numérique pour les systèmes de production : Application sur le manufacturing lab

Xeniya Pystina

Génie industriel

DISP – Décision et Information pour les Systèmes de Production

Ingénierie système dirigée par jumeau numérique : cadre formel et opérationnel

Mama Diakite

Automatique, Productique, Signal et Image, Ingénierie cognitique

Laboratoire de l’intégration du matériau au système

Utilisation des jumeaux numérique des bâtiments, l’IA et l’IoT pour l’optimisation des services orientés localisation indoor

Aurélien Chambon

Informatique

Laboratoire d’informatique de l’Institut Gaspard Monge

Calibration de modèles de systèmes complexes pour la construction du jumeau numérique du véhicule autonome

Clara Carlier

Mathématiques appliquées

Centre de Recherche en Économie et Statistique