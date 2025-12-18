Les thèses du mois : « Le jumeau numérique, outil stratégique pour l’industrie et nouveau front pour la cybersécurité »

Pour vous accompagner et vous fournir une information toujours plus riche, Techniques de l'Ingénieur s'associe au Réseau National des Ecoles Doctorales - Sciences Pour l'Ingénieur (REDOC SPI). Chaque mois, notre partenaire sélectionne des thèses en lien avec notre dossier mensuel afin de vous permettre de creuser plus loin les thématiques développées dans le dossier.
Pour notre dossier de septembre, « Le CCUS, une nécessité industrielle en quête d’un modèle économique », voici les thèses sélectionnées par le REDOC SPI. Retrouvez le résumé de ces thèses ainsi que les thèses des mois précédents sur le site de notre partenaire.
Reconfiguration de la commande résiliente aux cyber-attaques des CPS par Jumeau Numérique et les techniques des SED
Projet de thèse
Romain Thibert
Automatique
Laboratoire Universitaire de Recherche en Production Automatisée
Le maintien de la cohérence du jumeau numérique par rapport aux évolutions de son jumeau physique.
Oghenemarho Orukele
Conception
LISPEN
Mise en œuvre de la XR pour le maintien de la cohérence des jumeaux numériques
Abdelhadi Lammini
Génie industriel : conception et production
Sciences pour la conception, l’optimisation et la production
Modélisation d’une plateforme de jumeau numérique pour les villes intelligentes
Hamza Ngadi
Informatique
Laboratoire en sciences et techniques de l’information, de la communication et de la connaissance
Jumeau numérique pour l’orchestration dynamique de systèmes autonomes et embarqués
Yining Huang
Sciences et technologies de l’information et de la communication
LIP6
Systèmes de Jumeau Numérique pour les systèmes de production : Application sur le manufacturing lab
Xeniya Pystina
Génie industriel
DISP – Décision et Information pour les Systèmes de Production
Ingénierie système dirigée par jumeau numérique : cadre formel et opérationnel
Mama Diakite
Automatique, Productique, Signal et Image, Ingénierie cognitique
Laboratoire de l’intégration du matériau au système
Utilisation des jumeaux numérique des bâtiments, l’IA et l’IoT pour l’optimisation des services orientés localisation indoor
Aurélien Chambon
Informatique
Laboratoire d’informatique de l’Institut Gaspard Monge
Calibration de modèles de systèmes complexes pour la construction du jumeau numérique du véhicule autonome
Clara Carlier
Mathématiques appliquées
Centre de Recherche en Économie et Statistique
Jumeau numérique du Réseau Électrique Intelligent par la simulation temps réel : méthodologie et applications
Thien Phong Tran
Génie électrique
Laboratoire d’innovation pour les technologies des énergies nouvelles et les nanomatériaux
