La transition énergétique ne se limite plus aux toits et aux fermes solaires. Entre contrats d’achat d’électricité (CPPA) en plein essor et innovations agrivoltaïques comme la canopée photovoltaïque, l’industrie française se trouve à la croisée des chemins : produire une énergie décarbonée tout en renforçant la résilience agricole. Quels défis techniques, économiques et réglementaires pour les opérateurs ? Comment concilier performance énergétique, rentabilité et durabilité des exploitations ?