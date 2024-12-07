Les nouveaux contrats d’achat d’électricité CPPA sont en...
Les CPPA sont des contrats d’achat d’électricité à long terme permettant aux industriels et au secteur tertiaire de faire face à la volatilité des prix de...
La transition énergétique ne se limite plus aux toits et aux fermes solaires. Entre contrats d’achat d’électricité (CPPA) en plein essor et innovations agrivoltaïques comme la canopée photovoltaïque, l’industrie française se trouve à la croisée des chemins : produire une énergie décarbonée tout en renforçant la résilience agricole. Quels défis techniques, économiques et réglementaires pour les opérateurs ? Comment concilier performance énergétique, rentabilité et durabilité des exploitations ?
Agrivoltaïsme et CPPA : l’énergie solaire change d’échelle
Si elle veut atteindre les objectifs de la PPE pour le photovoltaïque, c’est-à-dire 54 GW d’ici 2030, la France va devoir trouver de nouvelles perspectives pour ses...
Comment peut-on lutter à la fois contre le réchauffement climatique, soutenir la transition agricole et produire l’énergie photovoltaïque la moins chère possible ?...
Depuis plusieurs années, TSE conduit un vaste programme d’expérimentation de canopées agrivoltaïques installées au-dessus de grandes cultures, en partenariat avec...
Performance et responsabilité sans compromettre l’environnement
Sur ses huit projets d’agrivoltaïsme en France, la société TSE vient d’inaugurer le deuxième sur le site de Brouchy. Trois hectares de cultures sont couverts d’une...
Le 10 mars 2023 était publiée au Journal officiel la loi d’accélération de la production des énergies renouvelables (Loi APER). Cette loi marque aussi la naissance...