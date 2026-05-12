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Soie d’araignée : vers une compréhension moléculaire de ses performances mécaniques exceptionnelles

Posté le par Simon Semaan dans Chimie et biotech

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Les propriétés mécaniques remarquables de la soie d’araignée intriguent les scientifiques depuis plusieurs décennies. Malgré de nombreuses études portant sur la structure de ces fibres astucieusement tissées, le secret moléculaire derrière la rigidité de celles-ci n’est resté que partiellement élucidé jusqu’à nos jours. Mais une étude récente publiée dans la revue « Proceedings of the National Academy of Sciences » (PNAS) apporte un nouvel éclairage à cet égard…

Concilier extensibilité et rigidité demeure un défi majeur en science des matériaux. Les fils d’araignée, capables d’absorber des chocs tout en restant résistants, semblent toutefois déjouer ce piège mécanique. Dans ce contexte, le King’s College London et la San Diego State University (SDSU) ont mené conjointement une étude mettant l’accent sur un processus d’interactions moléculaires encore peu exploré dans les biomatériaux structuraux. Selon Gregory Holland, professeur de chimie physique et analytique à la SDSU, la sophistication de ce mécanisme moléculaire – comparable au type d’interactions qui sont impliquées dans les récepteurs des neurotransmetteurs et la signalisation hormonale – est assez étonnante pour une fibre naturelle dont la complexité hiérarchique est généralement sous-estimée vue de l’extérieur.

La soie d’araignée en quelques chiffres

  • Résistance à la traction : 0,7 – 1,6 GPa
  • Module d’Young : 10 – 20 GPa (et jusqu’à 30 GPa dans certains cas)
  • Ténacité : 100 – 400 MJ.m-3
  • Allongement avant rupture : 15 – 30 % (et jusqu’à 50 % dans certains cas)
  • Masse volumique : 1,3 g.cm-3

La soie d’araignée présente ainsi une résistance spécifique supérieure à celle de l’acier, ainsi qu’une ténacité supérieure à celle du Kevlar.

Sources : MDPI Nanomaterials (2020)ACS Biomacromolecules (2020)ACS Biomacromolecules (2024)

Une séparation de phase à l’origine de l’organisation structurelle

Avant la formation de la fibre solide, la soie d’araignée passe par un état intermédiaire liquide hautement concentré en protéines. Ce processus, appelé « séparation de phase liquide-liquide » (LLPS), conduit à la formation de gouttelettes denses dans lesquelles les protéines (les spidroïnes) restent mobiles tout en étant rapprochées, ce qui facilite leur réorganisation ultérieure en feuillets rigides. L’étude met en évidence le rôle clé des ions phosphate dans le déclenchement de cette transition : en modulant l’environnement chimique, ces ions kosmotropes (selon la série de Hofmeister) diminuent l’hydratation des chaînes protéiques et favorisent les interactions directes entre des acides aminés spécifiques.

Toutefois, cette étape intermédiaire ne suffit pas à elle seule à expliquer la formation de la fibre finale. Dans le conduit de filage de l’araignée, les protéines sont soumises à une succession de gradients de pH et de concentration ionique, ainsi qu’à des contraintes mécaniques liées à l’écoulement, au cisaillement et à l’étirement progressif de la matière. Ce couplage entre environnement chimique et sollicitations mécaniques induit à la fois la déshydratation des chaînes protéiques, leur rapprochement et leur alignement progressif, préparant ainsi la transition vers une organisation plus structurée.

Arginine et tyrosine : des « points d’accroche » moléculaires

Au cœur de ce mécanisme émergent deux acides aminés : l’arginine et la tyrosine, dont les chaînes latérales permettent la formation d’interactions dites « cation-pi » dans lesquelles la charge positive du premier s’associe avec le cycle aromatique du second. Dotées d’une énergie modérée individuellement (de l’ordre de 10 à 25 kJ.mol-1 en milieu biologique), ces liaisons sensibles à l’état de leur environnement aqueux présentent un effet cumulatif conséquent lorsqu’elles sont nombreuses et distribuées le long des chaînes protéiques. Dans un état condensé, elles jouent le rôle de « points d’accroche » qui facilitent l’établissement d’un réseau transitoire d’interactions moléculaires. Ce dernier ne fige pas immédiatement la structure, mais favorise l’émergence de motifs locaux et agit comme une trame souple capable de se réorganiser. Cette configuration illustre le modèle dit « sticker-spacer », où certains résidus assurent la cohésion tandis que d’autres conservent la flexibilité.

De l’état désordonné à la fibre rigide

Une fois la phase condensée formée, la transformation vers une fibre solide s’accompagne d’une organisation plus poussée. Certaines zones des protéines, notamment riches en alanine, forment des nanocristaux de feuillets « bêta » qui constituent les éléments rigides du matériau. Les interactions arginine-tyrosine, quant à elles, se situent souvent aux interfaces entre zones structurées et déstructurées.

C’est justement cet état de « désordre ordonné », caractéristique des polymères semi-cristallins, qui confère au fil tissé ses propriétés mécaniques uniques. Sous contrainte, les interactions se renforcent, les structures locales s’alignent et la rigidité augmente progressivement. Le matériau devient ainsi capable d’absorber de l’énergie avant de se stabiliser en une structure résistante.

Cette étude fournit une explication à l’échelle atomique de la manière dont des protéines désordonnées s’assemblent pour former des structures hautement organisées et performantes. La soie d’araignée révèle ainsi une approche dynamique où les interactions chimiques entre acides aminés s’avèrent cruciales pour les propriétés mécaniques finales des fibres. La compréhension de cette organisation évolutive ouvre des perspectives pour la conception de matériaux capables d’adapter leurs performances en fonction des contraintes qu’ils subissent.

La reproduction contrôlée de tels mécanismes à l’échelle industrielle constitue désormais un enjeu majeur, conditionnant le développement de fibres bio-inspirées aux propriétés comparables à celles de la soie naturelle – un point qui sera approfondi dans le prochain article de cette série.

Pour aller plus loin

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Dans les ressources documentaires

Biopolymère Fibre Phénomène mécanique Biotechnologie
https://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/thematique/biotech-et-chimie/

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