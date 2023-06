Un guide de l’ADEME pour réduire l’impact des centrales solaires sur les sols et la biodiversité

Bien qu’elle représente actuellement à peine 3 % de la production d’électricité française, la filière photovoltaïque est amenée à se développer fortement dans les prochaines années, puisque les centrales solaires au sol vont y jouer un rôle important. Néanmoins, leur implantation devra être encadrée pour ne pas impacter négativement la biodiversité et les sols. C’est l’objet du récent guide élaboré par l’Office français de la biodiversité et l’ADEME.

En 2022, les éoliennes et les panneaux photovoltaïques ont généré plus d’électricité que le gaz ou le charbon en Europe. Si cela est incontestablement positif vis-à-vis des émissions de gaz à effet de serre, la nécessaire multiplication des moyens de production d’ENR ne doit pas se faire au détriment de la biodiversité, la crise de la biodiversité étant intimement liée à celle du climat !

La crise de la biodiversité : l’autre défi du siècle

En 150 ans, les activités humaines ont causé la perte de 83 % de la biomasse animale sauvage et 42 % de la biomasse végétale. 1 million d’espèces seraient ainsi menacées d’extinction selon un rapport de l’IPBES[1]. Pour les scientifiques, nous sommes même en train de vivre la 6e extinction de masse de la planète, la 5e étant la fin des dinosaures.

Ces chiffres donnent le vertige et montrent qu’au-delà de la crise climatique, la crise de la biodiversité est au moins tout aussi grave. Les activités humaines étant la cause de ces deux crises, elles sont de fait intimement liées. Il en va de même pour certaines actions d’atténuation et de préservation à mettre en place, car il est tout aussi urgent de décarboner l’économie que de recarboner nos écosystèmes naturels.

Accélérer le développement des ENR sans aggraver l’érosion de la biodiversité : un enjeu de taille !

La loi de transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) de 2015 prévoit d’atteindre 40 % de production d’électricité d’origine renouvelable dès 2030 et la loi énergie-climat de 2019 a inscrit l’objectif de neutralité carbone pour 2050.

D’après les scénarios de RTE, de l’ADEME et de NégaWatt, en 2050, les EnR devront assurer entre 50 et 100 % de la production d’électricité, selon les évolutions concernant la part du nucléaire.

Un développement massif des EnR est donc annoncé : en 30 ans, nous devrons multiplier au moins par sept la puissance solaire photovoltaïque installée et multiplier par quatre la puissance éolienne !

S’il est nécessaire, ce « boom » aura indéniablement une incidence sur les sols, les paysages et la biodiversité terrestre comme marine. Le Code de l’environnement prévoit heureusement des garde-fous et notamment la mise en place d’un système de protection stricte des espèces de faune et de flore sauvages. La destruction, la dégradation et l’altération des habitats des espèces figurant sur les listes fixées par arrêté ministériel peuvent ainsi être interdites par la réglementation.

L’objectif est non seulement de maintenir ces espèces dans un état de conservation favorable, mais aussi de rétablir certaines espèces menacées. Lorsque les atteintes à la biodiversité sont inévitables, des mesures de compensation sont alors prévues par la loi, dans une optique de zéro perte nette de biodiversité.

Par ailleurs, dans les années à venir, la réglementation visant à protéger la biodiversité va encore se renforcer. La stratégie nationale pour les aires protégées (SNAP) 2030 prévoit ainsi de déployer des aires protégées sur 30 % du territoire national. 10 % de ces zones seront même classées en protection forte !

Les centrales solaires : quel impact sur les sols et la biodiversité ?

Comme tout projet « artificiel », l’implantation, le démantèlement et le renouvellement de centrales solaires sont susceptibles d’impacter l’environnement. Voici quelques incidences recensées par l’ADEME et l’OFB dans le rapport intitulé « PHOTOVOLTAÏQUE, SOL ET BIODIVERSITÉ – Enjeux et bonnes pratiques ».

Pression sur les sols et la biodiversité

Phase de construction : défrichement, terrassement

Phase d’exploitation : espaces clos, microclimat, maintenance

Phase de démantèlement

Incidences sur le microclimat

Sous les panneaux : réduction de la lumière, modification de la température et de l’hygrométrie

Au-dessus des panneaux : effet « îlot de chaleur»

Incidences sur les sols

Imperméabilisation localisée

Modification de la porosité et de l’humidité

Modification de l’écoulement

Réduction des cycles biologiques (carbone, azote)

Incidences sur la flore

Fort impact sur la biodiversité végétale en phase de construction

Conditions défavorables sous les panneaux pour les plantes pollinisées par les insectes

Incidences sur la faune sauvage

Habitats détruits ou altérés

Corridors écologiques fragmentés

Déplacement des grands mammifères perturbé à cause des clôtures

Ombrage défavorable aux insectes pollinisateurs

Les centrales au sol et les panneaux en toiture sont deux solutions incontournables

En comparaison, les installations sur toiture ne présentent pas les mêmes inconvénients. Puisqu’elles utilisent des surfaces déjà artificialisées, elles présentent des impacts environnementaux bien plus limités et sont donc à privilégier.

En revanche, au regard des objectifs ambitieux fixés par la PPE[2] en matière de production photovoltaïque, le solaire au sol et en toiture sont deux leviers nécessaires pour atteindre la neutralité carbone, d’après les scénarios « Transitions 2050 » S1 et S3 imaginés par l’ADEME.

La construction de centrales au sol est donc nécessaire et les incidences sur l’environnement seront toujours présentes ; c’est pourquoi la loi prévoit la mise en place de mesures d’évitement, de réduction et de compensation des impacts.

Pour éviter les impacts, l’ADEME recommande ainsi de privilégier les sites déjà artificialisés ou dégradés et d’éviter les milieux naturels à fort enjeu de conservation.

Lorsque l’évitement est impossible, les impacts négatifs devront être réduits au maximum, par exemple en contournant les corridors de déplacement de la faune, en réduisant l’ombre portée, en limitant le défrichement, etc.

Enfin, les incidences négatives du projet qui ne peuvent être évitées devront être compensées, notamment en restaurant, réhabilitant ou en créant de nouveaux milieux naturels.

Il existe heureusement des retours d’expérience positifs en matière d’intégration réussie. L’ADEME détaille certains de ces projets à la fin du rapport.

Des projets d’agrivoltaïsme sont également en cours et semblent donner des résultats encourageants, notamment en associant production d’énergie et adaptation des cultures au changement climatique.

Pour approfondir le sujet, nous vous invitons à lire le rapport dans son intégralité.

Une synthèse en vidéo est également disponible.

[1] La Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques est une organisation internationale qui vise à fournir des évaluations scientifiques sur l’état de la biodiversité de la planète et des écosystèmes, dans le but d’informer les décideurs politiques.

[2] Ces objectifs risquent de ne pas pouvoir être atteints, selon le baromètre Observ’ER 2022, pour diverses raisons