2023 : « un tournant décisif pour l’histoire de l’énergie »

L'année 2023 semble marquer une étape cruciale dans la transition énergétique mondiale avec plus de 30 % de l'électricité générée à partir de sources renouvelables.

Le monde serait-il finalement sur la bonne voie pour sortir du charbon et reposer sur les énergies renouvelables ? En 2023, les énergies renouvelables ont généré 30 % de l’électricité mondiale, selon la Revue mondiale de l’électricité 2024 du groupe de réflexion Ember. Un record, tiré par la croissance du solaire et de l’éolien qui représentent désormais 5,5 et 7,8 % de l’électricité mondiale, derrière l’hydroélectricité (14,3 %). Dave Jones, expert chez Ember estime que « l’année 2023 constitue probablement un tournant décisif dans l’histoire de l’énergie », marquant le pic d’émissions du secteur électrique. « Mais le rythme de la baisse des émissions dépendra de la rapidité avec laquelle la révolution des énergies renouvelables va se poursuivre », prévient-il. L’UE est en tête avec 44 % d’électricité renouvelable, dont 27 % d’énergie solaire et éolienne. Les émissions du secteur électrique de l’UE ont culminé en 2007. Depuis, elles ont diminué de 46 %.

Un tournant historique en 2023, vers 2030

Depuis 2000, la proportion des renouvelables dans la production d’électricité est passée de 19 % à plus de 30 % dans le monde. Cette croissance a permis de réduire l’intensité carbone de la production d’électricité mondiale à 480 grammes de CO 2 par kilowattheure (CO 2 /kWh). Cette intensité a atteint un nouveau record de baisse en 2023, 12 % en-dessous du pic de 2007.

Entre 2022 et 2023, la demande mondiale en électricité a augmenté de 627 térawattheures (TWh). La production solaire et éolienne a alors augmenté de 513 TWh, couvrant près de 82 % de cette demande. Dans des conditions normales, les nouvelles capacités en énergie renouvelable ajoutées en 2023 auraient suffi à faire baisser de 1,1 % la production fossile. Mais le déficit en hydroélectricité (- 88 TWh) a, au contraire, dû être comblé par une augmentation de la production en énergie fossile. Cela a entraîné une augmentation de 1 % des émissions mondiales du secteur électrique. En hausse de 135 millions de tonnes d’équivalent CO 2 en 2023, elles atteignent 14,15 milliards de tonnes d’équivalent CO 2 , un nouveau record.

Tripler les énergies renouvelables vers la neutralité carbone

Lors de la COP28 climat à Dubaï en décembre 2023, les dirigeants mondiaux ont convenu de tripler la capacité mondiale des énergies renouvelables d’ici 2030. Cet objectif vise à atteindre 60 % d’électricité renouvelable à cette date. Cela permettrait de réduire presque de moitié les émissions du secteur de l’énergie.

Pour atteindre ces objectifs, il faudra encore accélérer la croissance des énergies renouvelables. Par exemple, selon le scénario Net Zero Emissions de l’Agence internationale de l’énergie (AIE), la production mondiale d’électricité éolienne doit augmenter pour représenter 18,5 % du mix électrique en 2030 et 31 % en 2050. De même, l’énergie solaire devra continuer à croître à un rythme soutenu.

La sortie du charbon en bonne voie ?

Malgré les défis, les progrès vers l’abandon du charbon paraissent tangibles, en dépit d’une hausse d’électricité produite à base de charbon de 1,4 %. En 2023, la production d’électricité à partir de charbon a connu des baisses significatives dans plusieurs économies de l’OCDE, y compris l’UE, les États-Unis et le Japon. 95 % de l’augmentation de la production de charbon en 2023 s’est produite dans quatre pays gravement touchés par la sécheresse : la Chine, l’Inde, le Vietnam et le Mexique.

Le rapport montre que la croissance attendue de l’électricité renouvelable donne l’assurance qu’une nouvelle ère de baisse des émissions du secteur de l’électricité est sur le point de commencer. En 2024, le rapport prévoit une diminution de 2 % de la production mondiale d’énergie fossile.