L’Espagne investit dans les énergies renouvelables pour décarboner son électricité

Pour décarboner son électricité, l'Espagne profite d'un climat favorable aux énergies solaire et éolienne et investit massivement dans ces dernières. En 2023, la moitié du mix électrique espagnol devrait être d’origine renouvelable. Le pays ambitionne de devenir le premier producteur européen d'hydrogène vert.

En 2022, la part des énergies renouvelables dans le mix électrique espagnol s’est élevée à 42,2 %, selon Red Eléctrica de España, le gestionnaire du réseau de ce pays. Un chiffre en recul de 4,5 % comparé à celui de l’année précédente où cette part avait enregistré un pic historique pour atteindre 46,7 %. La raison principale de cette baisse est liée à la chute de la production hydraulique de près de 40 %, qui a atteint un niveau historiquement bas à cause de la sécheresse. Pour l’année 2023, les énergies renouvelables pourraient représenter 50 % de la production annuelle d’électricité.

En 2019, l’Espagne a défini un plan stratégique pour l’énergie et le climat qui fixe les objectifs du pays en matière d’efficacité énergétique, d’énergies renouvelables et d’émissions de gaz à effet de serre. D’ici à 2030, le pays prévoit que les énergies renouvelables atteignent 74 % du bouquet électrique et à l’horizon 2050, il vise 100 % de renouvelables dans sa production d’électricité.

Pour atteindre ces objectifs, le pays développe massivement les énergies renouvelables. Avec une moyenne annuelle de plus de 2 500 heures d’ensoleillement selon l’agence météorologique nationale AEMET (Agencia Estatal de Meteorología), l’Espagne peut profiter de conditions favorables au déploiement de panneaux solaires. Ses vastes territoires, balayés par les vents et peu peuplés, sont également particulièrement propices au développement de l’éolien. En 2022, la puissance installée du parc électrique renouvelable a grimpé de 9,1 % par rapport à l’année précédente. Cette hausse est principalement liée à l’augmentation de l’énergie solaire photovoltaïque (+4 498 MW), dont la puissance installée représente à présent 16,6 % de la puissance totale, devant l’hydraulique (14,4 %). La capacité de l’énergie éolienne a quant à elle augmenté de 1 400 MW en 2022 et demeure la technologie principale, avec 25,2 % du parc national de production d’électricité.

Baisse de 60 % des émissions de CO2 liées à la production d’électricité

En incluant le nucléaire, qui représente 20,3 % de la production électrique, la part de la production d’électricité à faible émission de CO2 en Espagne a atteint 62,5 % du mix électrique en 2022. Les énergies fossiles représentent donc encore 37,5 % de la production électrique. D’ici à 2030, le pays a décidé de sortir du charbon, qui représente 2,8 % du bouquet électrique. Il envisage aussi de fermer toutes ses centrales nucléaires d’ici à 2035.

Selon Red Eléctrica de España, l’Espagne occupe la deuxième place en termes d’énergies renouvelables installées en Europe, derrière l’Allemagne, avec une capacité totale se chiffrant à 119 091 MW en 2022. Cette année-là, les émissions de CO2 associées à la production nationale d’électricité ont augmenté de 23,8 % par rapport à l’année précédente, mais restent tout de même inférieures de 60,0 % aux émissions enregistrées en 2007.

Dans sa course au déploiement des énergies renouvelables, l’Espagne se concentre également sur le développement de l’hydrogène pour faire face à leur intermittence. En 2020, le gouvernement espagnol a annoncé une feuille de route qui prévoyait de développer 4 GW (gigawatts) d’électrolyseurs d’ici à 2030. Mais le pays a déjà atteint quatre fois ses objectifs en matière de capacité de production d’hydrogène vert, puisqu’il dispose aujourd’hui d’une capacité de 15,5 GW. Le pays souhaite devenir le premier producteur européen d’hydrogène vert. Preuve de son engagement dans ce secteur, l’Espagne a récemment décidé d’investir 18 milliards d’euros dans l’hydrogène vert pour produire et distribuer l’hydrogène produit à partir des énergies renouvelables.