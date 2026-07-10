Altrove, troisième du Challenge Industrie du futur SKF

Le troisième challenge “Industrie du futur” organisé par SKF Magnetic Mechatronics (S2M) en partenariat avec Techniques de l’Ingénieur a rendu son verdict, mettant 4 start-up à l'honneur. Voici la start-up qui obtient la troisième place du challenge !

Le troisième prix de l’édition 2026 du Challenge Industrie du futur SKF est la start-up Altrove [1] . Nous avons rencontré Gustavo Regueira, son Director of Strategy & Operations. Pour revenir sur ce moment fort, nous avons évoqué ce que cette distinction représente pour son entreprise et il a dévoilé les prochaines étapes de leur développement.

Techniques de l’Ingénieur : Quel a été votre premier sentiment au moment de l’annonce des résultats ? Quels souvenirs garderez-vous de cette journée ?

Gustavo Regueira : Une merveilleuse surprise ! L’annonce des résultats a été un moment fort en émotions. Le domaine dans lequel Altrove intervient peut avoir un impact considérable pour SKF, même si son intégration dans le portefeuille de produits demande une vision à plus long terme que d’autres solutions. Nous avons donc été particulièrement ravis de voir SKF soutenir ce type de projets ambitieux. Nous gardons un excellent souvenir de toutes les personnes rencontrées chez SKF, et cette journée a également été une belle occasion d’échanger avec les autres start-up participantes et de mieux comprendre les objectifs qu’elles poursuivent.

Que représente cette récompense pour votre start-up ? En quoi va-t-elle vous aider à accélérer votre développement et vos prochains projets ?

Cette récompense représente une validation : elle confirme que nous avançons dans la bonne direction. Ce que nous développons chez Altrove est extrêmement complexe, et c’est précisément ce type de reconnaissance de la part d’industriels de premier plan comme SKF qui valide notre trajectoire. Au-delà de la reconnaissance publique, ce prix va nous permettre d’approfondir notre collaboration avec SKF et de renforcer nos échanges avec les interlocuteurs clés au sein de l’entreprise.

Après cette belle reconnaissance, quelles sont les prochaines grandes étapes ou les prochains défis que vous souhaitez relever ?

Chez Altrove, nous allons continuer à innover et à travailler avec SKF et d’autres entreprises de premier plan sur le développement de nouveaux matériaux. La barre est haute, mais l’innovation dans les matériaux reste un bottleneck majeur pour l’industrie, à plusieurs égards (environnemental, technique et en matière de résilience des approvisionnements) et nous sommes déterminés à y répondre.

Techniques de l’Ingénieur adresse ses félicitations à Altrove et lui souhaite beaucoup de succès pour la suite.

Retrouvez l’article « Bio-inspiration pour l’amélioration des céramiques et des composites structuraux » en accès libre jusqu’au 31 juillet 2026 pour approfondir les technologies et les enjeux abordés par Altrove.