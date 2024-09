Boom des recharges électriques en 2024 : un été record

L'été 2024 a marqué un tournant majeur pour la mobilité électrique en France, avec une fréquentation sans précédent des bornes de recharge sur autoroutes, en particulier sur le réseau de TotalEnergies.

Les Français équipés de voitures électriques ont testé cet été la recharge électrique sur autoroute. Entre le 1er et le 18 août, le nombre de sessions de recharge a doublé par rapport à la même période en 2023, alors que sur la période le parc n’a augmenté que de 16 %. Le nombre de kilowattheures vendu a pour sa part augmenté de 110 %. « Cela signifie qu’au-delà d’une augmentation significative des sessions de recharge, nos usagers chargent plus d’énergie par session qu’en 2023 », partage TotalEnergies. Autrement dit, les voyageurs chargent davantage d’électricité à chaque session, soit pour optimiser le temps de trajet, soit pour voyager plus loin, soit parce qu’ils ont des batteries plus grosses.

TotalEnergies a constaté une augmentation de 116 % de la fréquentation de ses stations de recharge par rapport à l’été précédent. Le TOP 3 des plus grosses journées a été les samedis de chassés-croisés : le 3 août, le 10 août et le 27 juillet. Ce boom s’explique en grande partie par la hausse des ventes des véhicules électriques et par un réseau de bornes haute puissance désormais opérationnel dans 100 % des stations de l’entreprise sur autoroute et voies rapides. Cela représente plus de 1 000 points de recharge dans 230 stations-service sur tout le territoire. Ces bornes, capables de délivrer jusqu’à 300 kilowatts (kW), permettent aux usagers de recharger leur batterie en moins de 30 minutes. Une avancée cruciale pour les longs trajets estivaux.

Un coût élevé de la recharge ultra-rapide

Cette affluence croissante s’accompagne d’une interrogation de taille : quel est le coût de la recharge sur autoroute ? En moyenne, recharger 100 km sur une borne haute puissance de TotalEnergies coûte environ 11 €, avance l’entreprise. Une recharge rapide de 40 kilowattheures (kWh) – hors frais d’occupation supplémentaire – coûtera 19,6 €, une recharge ultra-rapide 23,6 €. Dans le détail, le géant pétrolier applique un taux de 0,49 €/kWh sur les bornes de puissance jusqu’à 50 kW et de 0,59 €/kWh sur les bornes de puissance supérieure à 50 kW. Des frais d’occupation de 0,40 €/min s’appliquent à partir de 45 minutes de connexion à la borne pour encourager la rotation des véhicules sur les stations de recharge.

Ces prix se situent dans la moyenne des prix observés sur autoroute, mais restent bien plus chers qu’une recharge lente à domicile. Cette dernière s’élève à 0,2516 €/kWh en option base, 0,27 €/kWh en heures pleines et 0,2068 €/kWh en heures creuses, au tarif réglementé de vente de l’électricité.

Un besoin de clarification des offres

Dans son troisième rapport semestriel sur le prix de la recharge publique publié fin juillet 2024, l’Avere-France rappelle qu’« une session de recharge peut être facturée au temps (par minute), à l’énergie (kWh) ou à une combinaison des deux », à quoi « s’ajoutent des frais auxiliaires, tels que les frais de session ou les frais de stationnement après la recharge ». Entre janvier et juin 2024, le prix de la recharge ultra-rapide a augmenté de 6,77 %, lorsque celui de la recharge rapide a baissé de 6,08 %, relève le rapport.

Selon l’étude, les coûts moyens d’une recharge ultra-rapide type s’échelonnent de 17 € à 26,4 € (pour 40 kWh consommés, à 0,52 €/kWh). Les prix varient suivant la présence ou non d’un abonnement, et du système de facturation, basé uniquement sur l’énergie consommée ou aussi au temps passé (pour 25 minutes à 0,21 €/min).

De son côté l’Autorité de la concurrence a publié en juin dernier son avis sur le fonctionnement concurrentiel des infrastructures de recharge pour véhicules électriques. Elle y explique : « Les structures tarifaires sont très diverses et le prix est difficilement anticipable par l’utilisateur final. » Elle recommande donc d’« imposer […] une tarification de la recharge au kWh » aux opérateurs et de compléter la « base de données publique actuelle en imposant […] la transmission de ces tarifs au kWh et leur mise à jour en temps réel, par point de recharge » afin d’aider à l’émergence de comparateurs de prix.