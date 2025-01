CES 2025 : un salon moins tape-à-l’œil, mais plus innovant

Un « grille-pain » qui recharge votre smartphone, un ordinateur diffuseur de parfum, un aspirateur robot doté d’un bras mécanique pour prendre et déplacer des obstacles (chaussettes, mouchoirs…). Comme chaque année, le salon américain est une vitrine pour des innovations plus ou moins gadget. Mais d’autres innovations sortent du lot.

L’intelligence artificielle a été à l’honneur cette année. Elle se glisse partout et notamment dans des objets aussi anodins que des paires de lunettes. Celles-ci deviennent connectées, car elles apparaissent comme l’appareil idéal pour « parler » avec une IA.

Autre appareil qui bénéficie de l’apport de l’IA, les téléviseurs. Samsung a présenté des modèles dotés d’une fonction de sous-titrage en temps réel, accompagnée d’une traduction automatique dans six langues (dont le français). Un outil pratique pour regarder l’actualité française ou autre sous un autre angle, celui de chaînes étrangères. Enfin, les écrans pliables ont encore été présentés à Las Vegas pour des usages professionnels.

Mais au-delà du phénomène IA, le CES a été l’occasion de découvrir deux innovations particulièrement intéressantes. « D’un point de vue DeepTech, j’ai trouvé intéressant le projet de FlowBeams qui développe une technologie d’injection sans aiguille, offrant des traitements plus sûrs, confortables et durables, tout en réduisant les déchets médicaux dangereux », explique Matthieu Deboeuf-Rouchon, Responsable du centre d’excellence Innovation de Capgemini Engineering en France.

Santé : des injections sans aiguille

Cette spin-off de l’Université de Twente [1] utilise des microjets liquides de haute précision, propulsés par des lasers, pour administrer des injections sans aiguille. Elle cible principalement les industries pharmaceutiques et cosmétiques, avec des applications potentielles dans l’administration de vaccins, d’insuline et de traitements esthétiques.

Ce spécialiste du CES a aussi retenu l’offre d’Exeger, fondée en 2009 à Stockholm, et sa Powerfoyle, une cellule solaire révolutionnaire pour l’électronique grand public. « C’est la seule cellule solaire entièrement personnalisable au monde. Powerfoyle peut être intégré de manière transparente pour améliorer n’importe quel appareil avec une énergie infinie afin de créer des produits plus écologiques et de mettre le pouvoir de la lumière entre les mains des gens », précise Matthieu Deboeuf-Rouchon.

Sa technologie peut être intégrée de manière transparente dans divers appareils électroniques, tels que des casques audio, des télécommandes et des capteurs. Cette innovation permet aux appareils de se recharger continuellement à partir de la lumière ambiante, qu’elle soit naturelle ou artificielle, offrant ainsi une solution énergétique durable et pratique.

À noter qu’Exeger collabore avec plusieurs marques mondiales pour intégrer Powerfoyle dans ses produits, visant à toucher la vie quotidienne d’un milliard de personnes.