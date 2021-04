Découvrez les webconférences « Caractérisations / matériaux » en accès libre !

Tout au long de l'année, des Webinars seront proposés en partenariat avec le Cetim. Retrouvez les webconférences du parcours "Caractérisations / matériaux" !

Les matériaux et leurs caractéristiques évoluent et constituent un facteur d’innovation majeur. Ils constituent également un facteur de compréhension de phénomènes liés à la dégradation et aux défaillances.

Profitez de webconférences en partenariat avec le Cetim pour comprendre et/ou intégrer de nouveaux matériaux dans vos productions.

Les enjeux sont déterminants :

Répondre aux enjeux environnementaux et aux contraintes spécifiques des marchés (tendances, réglementations, interdictions)

Réussir les associations délicates de matériaux et comprendre leur comportement dans des environnements hostiles et contraints

Les webconférences du parcours « Caractérisation/Matériaux » :

Les + du Cetim :