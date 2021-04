Découvrez les webconférences « Manufacturing / contrôle » en accès libre !

Tout au long de l'année, des Webinars seront proposés en partenariat avec le Cetim. Retrouvez les webconférences du parcours "Manufacturing/contrôle" !

Dans un contexte d’exigences accrues, les domaines du Manufacturing et du Contrôle évoluent très vite et se fiabilisent grâce aux nouvelles technologies 4.0 disponibles, la digitalisation de l’ensemble des process ou encore l’automatisation et la robotisation.

Profitez des web-découvertes en partenariat avec le Cetim pour faire un tour d’horizon des technologies de fabrication abouties qui pourraient changer la donne. Affiner ou repenser vos processus de contrôle afin d’optimiser les délais et les coûts, tout en respectant les contraintes de vos clients.

Les enjeux sont déterminants :

Stabiliser vos process et anticiper les dérives pour garantir votre performance auprès de vos clients

Rester dans la course et se différencier grâce aux outils et méthodes de contrôle les mieux adaptés à vos productions

Ne pas manquer une étape clef dans votre déploiement technologique, source de gains et de différenciation

Intégrer ces nouvelles technologies en anticipant leurs contributions et leurs problématiques de cohabitation avec vos procédés connexes

Les webconférences du parcours « Manufacturing / contrôle » :

Les + du Cetim :