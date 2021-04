Découvrez les webconférences « Transition écologique et énergétique » en accès libre !

Tout au long de l'année, des Webinars seront proposés en partenariat avec le Cetim. Retrouvez les webconférences du parcours "Transition écologique et énergétique" !

L’industrie doit relever le défi du développement durable et de la transition énergétique afin de répondre aux enjeux climatiques et de protection de l’environnement. Alors qu’elle est souvent pointée du doigt pour sa part de responsabilité dans le dérèglement climatique, c’est par l’industrie que des solutions individuelles et collectives sont apportées.

Les enjeux sont déterminants :

Réduire la consommation d’énergie et l’empreinte carbone liées aux produits et installations industrielles

Réduire les émissions polluantes et développer des substitutions aux substances préoccupantes (Reach)

Développer les énergies renouvelables (éolien, hydrolien, hydrogène, solaire, biomasse)

Relever les défis de l’e-mobilité.

