Après une première collaboration en 2020 avec une trentaine de Webinars organisés, Techniques de l'Ingénieur s'associe à nouveau au Cetim et propose tout le long de l'année 2021 des Webinars sur 5 thématiques : Transition écologique et énergétique, Manufacturing/contrôle, Essais et simulation, Caractérisations/matériaux et Ingénierie. Découvrez notre programme !