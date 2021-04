Découvrez les webconférences « Ingénierie » en accès libre !

Tout au long de l'année, des Webinars seront proposés en partenariat avec le Cetim. Retrouvez les webconférences du parcours "Ingénierie" !

A l’heure de la digitalisation, les outils et les méthodes au service de l’ingénierie évoluent et permettent de mettre en place de nouvelles activités au sein de votre entreprise dans les phases de conception et d’industrialisation. Le couplage simulation-essais constitue un atout essentiel dans la fiabilisation des produits et la réduction du time-to-market.

Profitez des web-découvertes en partenariat avec le Cetim pour faire un point sur ces boosters de l’ingénierie afin de concevoir tant les composants que les sous-ensembles, et leurs procédés associés.

Les enjeux sont déterminants :

Optimiser la phase de conception et manager les équipes de façon transversale

Se préparer sans prise de risque à l’intégration de nouvelles activités qui feront la différence

Les webconférences du parcours « Ingénierie » :

Les + du Cetim :