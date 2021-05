Des nanoparticules capables de détruire les bactéries résistantes aux antibiotiques

News de science

Depuis des décennies, une crise sanitaire plus silencieuse que celle du Covid-19 menace notre santé publique : la résistance aux antibiotiques. Une équipe de chercheurs suisses de l'ETH Zurich et de l’EMPA développe une méthode de traitement utilisant des nanoparticules pour traquer et tuer les agents pathogènes.