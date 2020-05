Des propositions citoyennes pour le monde d’après

La consultation citoyenne «Comment inventer tous ensemble le monde d’après?» livre ses premiers résultats. Après un mois de consultation, 14 propositions entrent dans le débat public.

La consultation posait une seule question : « Crise Covid-19 : Comment inventer tous ensemble le monde d’après ? ». Du 10 avril au 25 mai, tout citoyen pouvait répondre à cette question ou voter pour les réponses d’autres participants. En fin de compte, 165 000 participants dont 60 % de femmes, de toutes les régions françaises et de toutes les tranches d’âge, ont dressé près de 20 000 propositions et généré 1,7 million de votes. À l’initiative de cette consultation : la Croix-Rouge française, le WWF France, Make.org, le Groupe SOS, Unis-Cité et le Mouvement UP.

La consultation fait ressortir 14 plébiscites inscrits dans le « top des idées ». Une proposition est qualifiée de « plébiscite » lorsqu’elle réunit au moins 80 % de votes “pour” et au moins 37 % de surqualifications positives. « 14 plébiscites se structurent autour de 6 thèmes dont 3 très prépondérants – la consommation/alimentation, l’environnement et la politique économique – et 3 thèmes plus modestes – éducation, santé et démocratie », avance Axel Dauchez, président de Make.org.

Pour une production locale zéro déchet

Les résultats montrent l’envie de favoriser la consommation locale et les circuits de proximité. Il s’agit en même temps de se diriger vers une agriculture alternative. « On pense évidemment au bio, mais cela va jusqu’à la permaculture, avec une limitation de la pêche et de l’élevage intensif », détaille Axel Dauchez.

Dans le pôle « environnement », le plébiscite majeur concerne la limitation de la production des déchets, notamment les emballages et le plastique, et le développement du recyclage, du vrac et de la consigne. Il s’agit aussi de progresser vers une ville durable avec l’idée de revégétaliser les villes, augmenter la durée de vie des produits et favoriser la mobilité écologique en limitant les transports polluants. Enfin, la protection de la biodiversité, des espèces et leurs milieux fait consensus.

Le social et l’environnement au cœur de la relance

Sur la politique économique, un plébiscite en lien direct avec la crise sanitaire consiste à relocaliser certains secteurs stratégiques en France et en Europe. Un autre propose de mettre l’environnement et le social au cœur des politiques publiques et de la fiscalité. Il s’agira aussi de modifier en profondeur notre modèle économique pour créer un système plus soutenable. Enfin, il faudra mieux considérer les métiers essentiels, liés à « la première ligne ».

« Concernant l’éducation, il s’agit d’intégrer au cœur de l’éducation les plus jeunes, notamment des logiques de solidarité et un apprentissage à l’environnement », relate Axel Dauchez. La consultation met aussi en exergue la volonté de repenser notre fonctionnement démocratique en redonnant un pouvoir d’action et de décision au citoyen. Les votes font enfin ressortir le besoin de développer des moyens supplémentaires pour les soignants et les hôpitaux.

« Il y a des idées controversées pour lesquelles les Français étaient très engagés, mais avec une vision très clivante : instaurer un revenu universel, interdire le déploiement de la 5G, modifier les règles de l’impôt sur le revenu et le patrimoine, nationaliser certains secteurs comme la santé, l’énergie, les transports, réduire le temps de travail hebdomadaire et sortir du nucléaire », détaille Axel Dauchez.

Le mouvement lance désormais un appel aux pouvoirs publics et aux initiatives civiles qui s’inscrivent dans ces 14 consensus. Prochain rendez-vous fin juin pour inscrire ces initiatives publiques et privées dans un plan d’actions pour le monde d’après. En septembre, le festival UP sera l’occasion de dresser un point d’étape de l’appel.