jesuisEUcolo : des citoyens pour accélérer la transition écologique européenne

L’UE lance une concertation citoyenne pour orienter la recherche européenne en environnement et développement durable. Les Français peuvent soumettre leurs idées sur la plateforme participative www.jesuiseucolo.org.

L’Association des Conseils en Innovation (ACI) lance une consultation inédite pour impliquer les citoyens français dans la définition des futures priorités du programme Horizon Europe en matière d’environnement et de transition écologique. Avec un budget de 95,5 milliards d’euros, ce programme constitue un puissant levier de transformation écologique. Le programme a déjà soutenu plus de 7 000 projets d’innovation pour un budget de plus de 25 milliards d’euros entre 2014 et 2020. Au menu : des solutions durables en agriculture, transports, préservation de la biodiversité, recyclage des déchets, etc.

Pour orienter les sujets de recherche et impliquer davantage les citoyens dans le programme Horizon Europe, la concertation #jesuisEUcolo vise à montrer comment l’Europe peut soutenir concrètement des initiatives utiles pour les citoyens. Financée par la Représentation de la Commission européenne en France, elle a été labellisée Présidence Française de l’Union européenne (PFUE).

Promouvoir le programme Horizon Europe

La consultation prend naissance dans un appel à idées de la Commission européenne en France lancé en décembre 2020 pour promouvoir les politiques européennes. « ACI a répondu à l’appel à idées en proposant de promouvoir les politiques de financements de recherche et développement et plus particulièrement le programme Horizon Europe », se rappelle Emmanuelle Pianetti, déléguée générale de l’ACI.

« Cette concertation a deux objectifs : informer des projets de recherche financés par la Commission européenne et mobiliser le citoyen pour qu’il devienne acteur des travaux financés », poursuit-elle. Les participants pourront ainsi soumettre des thèmes de recherche, participer à des projets européens par le biais d’associations de consommateurs et évaluer les impacts sur le terrain des projets financés.

Les citoyens ont jusqu’au 5 avril pour se rendre sur la plateforme participative jesuiseucolo.org. Ils peuvent ainsi proposer, partager et débattre des sujets de recherche qui pourront être financés par l’Union européenne. Les contributions recueillies seront présentées le 21 avril à la Présidence de la Commission européenne, au Président du Parlement européen, au Président du Conseil de l’Union européenne et à la Présidence française de l’Union européenne. Elles seront également synthétisées sous forme d’un livre blanc permettant aux citoyens d’interpeller leurs élus, afin de construire une Europe durable, innovante et locale.

Des débats citoyens au programme

Trois débats citoyens sont programmés durant la période de concertation. Le premier se tiendra à Clermont-Ferrand le 5 février 2022. Il a pour vocation de définir collectivement les priorités en matière de recherche s’agissant de la transition écologique, sur la base des premières contributions reçues. Un second débat se tiendra à Dunkerque le 5 mars prochain. Il s’agira de définir les moyens et les méthodes qui devront être mis en œuvre par l’UE pour sélectionner les projets et évaluer leurs impacts. Il sera possible de suivre ces deux premiers débats à distance.

Le troisième et dernier débat se tiendra à Paris en parallèle de la Conférence de haut niveau sur l’engagement citoyen dans les Missions européennes, organisé par le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation dans le cadre de la Présidence française du Conseil de l’Union européenne. Il s’appuiera sur les contributions citoyennes recueillies en régions.