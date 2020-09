EcoAct passe au crible le reporting climat des entreprises du CAC40

EcoAct publie le classement 2020 de la performance en matière de reporting climat des entreprises de 4 indices boursiers dont le CAC40. En France, BNP Paribas se classe en tête, suivi par Danone, Schneider Electric et L’Oréal.

Le cabinet de conseil spécialisé EcoAct publie son classement annuel des entreprises sur la performance en matière de reporting climat. Microsoft remporte la première place du podium global sur les 4 indices boursiers étudiés : CAC40 (France), FTSE 100 (Royaume-Uni), IBEX 35 (Espagne) et DOW 30 (États-Unis). Les deux entreprises les mieux classées du CAC 40 se trouvent dans le top 10 global : BNP Paribas se hisse en 5ème place et Danone en 8ème place.

Ce classement voulant faire la part belle à la transparence, il se base sur la documentation publique, facilement accessible : les reportings extra-financiers, les sites institutionnels, les blogs d’entreprise… « Notre méthodologie repose sur 64 critères dans 4 grandes thématiques : la mesure et le reporting, la stratégie et la gouvernance, les cibles et les stratégies de réduction et l’engagement et l’innovation, explique Arnaud Doré, directeur associé Europe du Sud chez EcoAct. Cette année nous avons durci l’analyse et les critères de notation pour refléter l’importance et l’urgence de s’engager dans une stratégie climatique rigoureuse. »

De plus en plus d’entreprises pour la neutralité carbone

Malgré des critères de notation plus stricts, les notes moyennes des indices augmentent. « Les entreprises françaises ont le score moyen le plus élevé, ce qui indique qu’elles sont pour la plupart très engagées sur le climat », estime Arnaud Doré.

De plus en plus d’entreprises s’engagent désormais vers la neutralité carbone. C’est le cas de 17 des 40 entreprises du CAC40. « En France, la majorité des entreprises s’engagent au moment où elles ont déjà une stratégie claire et ont déjà développé un plan d’action très rigoureux », prévient Arnaud Doré. Sur les 17 entreprises engagées du CAC40, 12 ont pris un engagement qui définit leur compréhension de la neutralité carbone et 11 ont fixé un calendrier précis.

Vers un alignement sur les recommandations de la TCFD et des SBT

De plus en plus d’entreprises s’alignent sur les recommandations de la TCFD (Taskforce on Climlate-related Financial Disclosures – groupe de travail sur la publication d’informations financières relatives au climat). Ces recommandations visent à garantir que les entreprises fournissent aux investisseurs des informations utiles à la prise de décision en ce qui concerne les risques et les opportunités liés au climat.

Au niveau du CAC40, 22 entreprises ont établi leur stratégie autour de la TCFD. Elles communiquent sur ses 4 domaines clés : gouvernance, stratégie, gestion des risques, mesures et objectifs. En plus, 17 entreprises du CAC40 prennent en compte des scénarios climatiques dans leur business plan.

Les entreprises s’intéressent enfin aux « Science based targets » (SBT), l’initiative qui invite les entreprises à aligner leurs objectifs de réduction des émissions de CO2 sur les scénarios du GIEC limitant le réchauffement climatique sous les 2°C. La moitié des entreprises du CAC40 ont fixé une trajectoire alignée sur l’initiative SBT, 5 entreprises se sont engagées à le faire.