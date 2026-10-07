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En image : à Manhattan, une école forme les lycéens à générer du cash

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Posté le par Hubert blatz dans Entreprises et marchés

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« Diplômé avec un million de dollars » promet la page d'accueil de Founders School, le nouveau lycée qui ouvre ses portes à Manhattan. Derrière la promesse à laquelle il faut -chèrement- adhérer, à quoi ressemble une école dopée à l'IA ? À partir notamment d’un système de vision qui filme l’élève en permanence pour évaluer sa concentration – parfois même quand il n’est pas en cours –, le type d’enseignement prôné par l’établissement soulève bien des polémiques.

Par Hubert Blatz

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