En image : à Manhattan, une école forme les lycéens à générer du cash

« Diplômé avec un million de dollars » promet la page d'accueil de Founders School, le nouveau lycée qui ouvre ses portes à Manhattan. Derrière la promesse à laquelle il faut -chèrement- adhérer, à quoi ressemble une école dopée à l'IA ? À partir notamment d’un système de vision qui filme l’élève en permanence pour évaluer sa concentration – parfois même quand il n’est pas en cours –, le type d’enseignement prôné par l’établissement soulève bien des polémiques.

Par Hubert Blatz Pour en savoir plus