Les PFAS sont une famille de molécules toxiques peu retenues par les sols et quasiment pas dégradées dans l’environnement naturel, d’où leur surnom de « polluants éternels ». Le PVDF, un matériau très utilisé en traitement de l’eau potable, fait partie de cette famille et il est directement visé par la restriction universelle des PFAS qui est en cours d’élaboration au niveau européen. Afin d’anticiper les évolutions réglementaires autour de ce matériau, Veolia a développé une nouvelle technologie de membrane d’ultrafiltration, sans PVDF.

L’ultrafiltration (UF) est un procédé de séparation physique qui permet la capture et l’élimination des matières en suspension et des microorganismes pathogènes, comme les virus et bactéries. Le principe est simple : faire passer de l’eau à travers une membrane poreuse sous une faible pression. La matière organique dont la taille est plus grosse que les pores de la membrane est alors retenue par le filtre.

Le PVDF, un polymère fluoré aux multiples atouts…

Grâce à ses liaisons carbone-fluor, le PVDF présente une forte résistance chimique, notamment au chlore. En traitement de l’eau, c’est un argument majeur, car les membranes subissent, au cours de leur vie, des nettoyages répétés, non seulement à l’hypochlorite de sodium, mais aussi à la soude et aux acides.

L’autre atout majeur est d’ordre mécanique, car la souplesse et la résistance du PVDF permettent d’éviter les risques de rupture. Enfin, ce matériau est également très durable (la durée de vie typique va au-delà de cinq ans) et son coût est raisonnable, si on le compare à d’autres solutions, telles que les membranes céramiques.

Tous ces avantages cumulés en font le matériau le plus utilisé pour la fabrication des membranes d’ultrafiltration employées en traitement de l’eau potable, en traitement des eaux usées et en réutilisation des eaux usées traitées (REUT).

… mais qu’il va falloir remplacer, si vous êtes dans l’UE

Malheureusement, le PVDF a aussi un inconvénient majeur : en tant que polymère fluoré, il est directement visé par le règlement REACH, puisqu’il est considéré comme un PFAS.

Or, comme le précise Didier Perrin, Responsable Technologique Senior chez Veolia, « une proposition a été déposée en 2023 par les autorités du Danemark, de l’Allemagne, des Pays-Bas, de la Norvège et de la Suède, visant à restreindre la fabrication, la mise sur le marché et l’utilisation des PFAS dans le cadre de la réglementation REACH. L’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) est actuellement en train de finaliser son évaluation. »

Néanmoins, Didier Perrin rappelle aussi que le PVDF présente un profil très différent de celui de PFAS non polymériques, notamment le PFOA et le PFOS, qui sont les plus problématiques. « En raison de son poids moléculaire élevé, le PVDF est insoluble dans l’eau, non mobile et chimiquement stable en conditions d’utilisation. »

Un matériau dont la composition est tenue secrète

Veolia a développé une nouvelle génération de membrane à fibres creuses non PVDF afin de pouvoir proposer à ses clients européens une solution qui sera conforme au moment de l’entrée en vigueur de la réglementation PFAS.

Le calendrier proposé initialement prévoit une période de transition de 6,5 ans à compter de l’entrée en vigueur de la réglementation, ce qui « conduit à anticiper une potentielle mise en vigueur autour de 2034, sous réserve de l’issue du processus réglementaire », rappelle Didier Perrin.

Il précise aussi que ces restrictions concernent uniquement le cadre réglementaire européen, et que les membranes PVDF restent, pour le moment, largement acceptées par les clients et les autorités réglementaires dans le monde. Veolia continuera donc de proposer, à la fois, des membranes PVDF et non PVDF « afin de répondre aux exigences locales, aux préférences des clients et aux calendriers propres à chaque projet ».

Pour ce qui est de la composition du produit, Veolia ne souhaite pas communiquer sur ce sujet. Tout ce que nous savons, c’est qu’il s’agit d’une nouvelle génération de membrane à fibres creuses non PVDF, qu’elle sera conforme aux exigences réglementaires européennes applicables et que ses caractéristiques techniques seront identiques à celles des membranes PVDF actuellement commercialisées par l’entreprise.

En outre, on sait aussi qu’elle sera fabriquée en Europe. Plus précisément, c’est le site de Veolia à Oroszlány, en Hongrie, qui a été choisi : cette production viendra donc compléter les capacités industrielles existantes de Veolia en Amérique du Nord, en Asie et en Europe.

Substitution du PVDF : d’autres acteurs y travaillent aussi

Veolia n’est pas le seul à travailler sur le sujet. En mai 2026, l’entreprise Pentair X-Flow a ainsi annoncé le passage du PVDF au polyéthersulfone (PES) pour sa gamme de membranes tubulaires. Ce matériau semble d’ailleurs avoir le vent en poupe. DuPont Water Solutions, filiale de DuPont™, propose depuis 2023 une membrane d’ultrafiltration (UF) à fibres creuses, le Multibore™ PRO et d’autres acteurs plus petits commencent aussi à proposer des membranes PES : WTA Unisol (2025) et Membrane Solutions, notamment.

Néanmoins, comme on ne connaît ni la composition ni les performances réelles de la solution propriétaire proposée par Veolia, aucune comparaison n’est encore possible.