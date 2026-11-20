Les signaux climatiques et industriels de la semaine sont contrastés : les émissions fossiles reculent pour la première fois hors crise sanitaire, mais le budget carbone se réduit rapidement.

Pendant ce temps, l’industrie française dresse son bilan, et l’innovation progresse de l’orbite terrestre jusqu’à l’échelle atomique.

🌍 CLIMAT & ENVIRONNEMENT

Les émissions mondiales de CO₂ fossile pourraient enfin diminuer en 2026

Selon le Global Carbon Project, les émissions issues des combustibles fossiles reculeraient de 0,4 % en 2026, grâce aux renouvelables et à la baisse de la consommation de pétrole. Avec la déforestation, le total progresse toutefois de 1,2 %, et le budget carbone compatible avec 1,5 °C pourrait être épuisé en moins de quatre ans.

📉 Décryptez le bilan carbone mondial 2026

Traitement de l’eau : des membranes sans PFAS pour l’ultrafiltration

Le PVDF, polymère fluoré très utilisé dans les membranes d’ultrafiltration, est visé par la future restriction européenne des PFAS. Veolia anticipe avec une membrane à fibres creuses sans PVDF, fabriquée en Hongrie, dont la composition reste confidentielle.

💧 Plongez dans l’après-PVDF de l’ultrafiltration

🏭 INDUSTRIE & SOCIÉTÉ

Entre dynamisme et fragilités, l’industrie française prépare son avenir

Le Baromètre de la Renaissance industrielle 2026 dresse un bilan contrasté. La production manufacturière a progressé de 1,2 % en 2025, mais le solde net d’ouvertures de sites est tombé à un seul et 13 000 emplois ont été perdus. La fiscalité de production et la faible robotisation restent les principaux freins.

📊 Les chiffres clés de la réindustrialisation

Les Français croient en l’industrie et veulent plus que des discours

D’après l’Observatoire Arts et Métiers des Industries Responsables, 91 % des Français souhaitent produire davantage sur le territoire. Pourtant, 66 % jugent l’industrie insuffisamment soutenue par les pouvoirs publics, à l’approche de la présidentielle.

🇫🇷 Ce que les Français attendent de l’industrie

🚀 AÉRONAUTIQUE, ESPACE & MATÉRIAUX

Avec le CE-25A, la Chine accélère ses recherches sur l’aviation régionale électrique

Des photos diffusées sur Weibo montreraient un démonstrateur grandeur nature du CE-25A de Comac. Il s’agit d’un avion régional 100 % électrique de 19 places, équipé de dix propulseurs distribués. L’authenticité des images n’est pas confirmée, et les batteries restent le principal verrou technique.

⚡ Zoom sur l’avion électrique de Comac

Vers une manufacture autonome dans l’espace ?

Le robot ASTRA, développé par Caltech dans le cadre du programme NOM4D de la DARPA, a assemblé une structure en orbite sans intervention d’astronaute, une première. L’avancée reste modeste (1,4 m), mais elle ouvre la voie à des infrastructures spatiales kilométriques.

🛰️ Embarquez pour l’usine orbitale de la DARPA

Ingénierie des défauts cristallins : une nouvelle stratégie pour renforcer les superalliages

Des chercheurs transforment les défauts cristallins en phases renforçantes, grâce à une pré-déformation suivie d’un traitement thermique. Sur un superalliage cobalt-nickel, la résistance en compression gagne plus de 200 MPa, et la vitesse de fluage à 750 °C est divisée par plus de trois.

🔬 Quand les défauts renforcent les superalliages

👓 Bon week-end et bonne lecture 📰