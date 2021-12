Équiper les bateaux d’un économètre pour faire baisser leur consommation de carburant

La coopération maritime mène un projet afin d'aider les marins-pêcheurs à adopter une conduite plus économe de leur navire. Pour cela, elle propose d'équiper les bateaux d'un économètre qui analyse la consommation de gazole et propose différents scénarios de navigation.

La réduction de la consommation de carburant des navires de pêche est un enjeu majeur, non seulement pour réduire leur empreinte carbone, mais aussi pour maintenir les coûts d’exploitation des bateaux à un niveau acceptable. D’autant plus que le prix du gazole a fortement augmenté ces derniers mois, passant de 40 centimes d’euros en fin d’année 2020, à plus de 60 centimes aujourd’hui. Initié en 2019, le programme AMARREE (Accompagnement de MARins-pêcheurs pour la Réalisation d’Economies d’Energie), mené par la coopération maritime, offre la possibilité aux marins-pêcheurs d’obtenir un économètre afin de réduire leur consommation de carburant.

De plus en plus de bateaux de pêche sont équipés d’un afficheur de la consommation instantanée de carburant en litres par heure, branché sur le circuit d’alimentation du moteur du navire. Développé par MBM Électricité et Marinelec Technologies, deux entreprises finistériennes, l’économètre AMARREE se veut un outil analytique d’aide à la prise de décision pour une conduite plus économe. Il est constitué d’un automate Siemens qui récupère les données de consommation de carburant et se connecte aux GPS présents à bord pour acquérir la vitesse du bateau. « À partir de ces deux données, il va comparer la consommation réelle du navire avec une consommation idéale et théorique. Celle-ci est réalisée grâce à un calibrage du navire, au moment de l’installation de l’outil, lorsque le bateau est à vide, le moteur chaud et avec une météo calme. Cette opération nous permet d’obtenir la consommation la plus économe », explique Tifenn Brizé, responsable méthodes et industrialisation, chez Marinelec Technologies.

L’économètre dispose d’un écran de contrôle sur lequel s’affiche un graphique avec deux courbes et à partir duquel le marin-pêcheur peut ajuster la vitesse du navire afin de se rapprocher d’une consommation idéale. D’autres écrans de visualisation sont disponibles ; l’un d’eux propose notamment un scénario de navigation en fonction du prix du gazole et de la distance à parcourir. « Dans ce cas, le patron-pêcheur doit rentrer son prix du gazole, par exemple 60 centimes le litre, ajoute Gaëtan Vallet, chargé d’étude au sein du programme Amarrée. En fonction de la distance à parcourir pour rejoindre sa zone de pêche, l’économètre va lui proposer un indicateur avec plusieurs vitesses allant de 1 à 12 nœuds. Par exemple, pour une navigation de 9 nœuds, le navire va consommer 100 litres pour un coût de 60 euros ; en réduisant la vitesse d’un nœud, le temps de trajet va peut-être se rallonger de 15 minutes, mais permettra d’économiser 25 litres soit 15 euros. »

Des économies de carburant comprises entre 10 à 15 %

Le programme AMARREE est actuellement dans une phase de fin de déploiement de cet outil, avec à ce jour 174 économètres installés à bord des navires. Coût de l’équipement : 11 150 euros, comprenant le matériel et l’installation. Mais ce coût est entièrement pris en charge grâce aux Certificats d’Économie d’Énergie (CEE), un dispositif gouvernemental qui permet le financement de ce projet. Six économètres sont encore disponibles pour être installés.

Les premiers retours d’expérience des marins-pêcheurs sont positifs puisqu’ils affirment avoir réalisé des économies de carburant comprises entre 10 à 15 %. « Certains marins-pêcheurs se rendent compte qu’il est inutile d’être à plein régime, car le bateau n’avancera pas plus vite, mais consommera beaucoup plus, relate Tifenn Brizé. D’autres prennent conscience qu’il n’y a pas que le moteur destiné à la navigation qui consomme du carburant, mais que tous les équipements à bord, notamment le déclenchement d’une commande auxiliaire pour actionner un vérin, font grimper cette consommation. »

L’économètre est disponible en deux versions, l’une équipée d’un débitmètre pour mesurer la consommation de carburant et l’autre où il se raccorde directement aux données du moteur lorsque celui-ci mesure déjà ce paramètre. Les travaux de développement de cet équipement se poursuivent afin qu’il soit capable de s’interfacer sur tous les bateaux. « En 2022, nous souhaitons monter un protocole scientifique afin de quantifier exactement l’économie d’énergie réalisée grâce à cet économètre. En plus de cet outil, le programme Amarrée propose aussi des formations à l’écoconduite des navires et destinées aux marins-pêcheurs. Un observatoire économique du carburant a également été mis en place pour fournir des informations permettant de mieux comprendre la part du poste carburant dans le chiffre d’affaires des entreprises de pêche », conclut Gaëtan Vallet.