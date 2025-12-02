Ingénieurs, maîtrisez le pitch et l’éco-innovation grâce à nos nouveaux modules

Deux nouveaux modules rejoignent notre Parcours Pratique Innovation vous aider à convaincre, innover et transformer les contraintes en opportunités. Du concept à l’action, perfectionnez votre pitch et votre stratégie d’éco-innovation pour donner un nouvel élan à vos projets.

Réussir son pitch produit

Ce module en 7 séquences vous guide pas à pas pour créer un pitch percutant. Vous apprendrez à :

Formuler votre proposition de valeur de manière claire et impactante

Structurer votre message pour captiver votre audience

Concevoir un support visuel pertinent

Mettre en avant des preuves solides et crédibles

Construire une narration engageante

Maîtriser votre prise de parole et votre posture

Gérer l’après-pitch pour transformer vos présentations en leviers de décision

Tester le module

Faire de l’éco-innovation un atout stratégique

Ce module en 8 séquences vous permet de passer d’une approche réactive à une démarche proactive face aux enjeux environnementaux. Vous découvrirez comment :

Transformer les contraintes réglementaires (CSRD, ESPR…) en opportunités

Réduire vos coûts d’exploitation et de production

Sécuriser vos projets grâce à une stratégie d’écoconception

Valoriser votre impact environnemental et améliorer l’image de votre entreprise

Développer votre rôle de leader dans l’éco-innovation

Explorer le module

Chaque module est constitué de séquences, vous pouvez avancer à votre rythme : commencer, interrompre et reprendre quand vous voulez. Une fois toutes les séquences terminées, le module est validé et vos compétences renforcées !