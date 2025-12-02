| Une question ?
Logo ETI Quitter la lecture facile

En ce moment

Ingénieurs, maîtrisez le pitch et l’éco-innovation grâce à nos nouveaux modules

Facebook

Twitter

Linkedin

flux rss

Posté le par Hélène BARRILLET dans Innovations sectorielles

Deux nouveaux modules rejoignent notre Parcours Pratique Innovation vous aider à convaincre, innover et transformer les contraintes en opportunités. Du concept à l’action, perfectionnez votre pitch et votre stratégie d’éco-innovation pour donner un nouvel élan à vos projets.

Réussir son pitch produit
Ce module en 7 séquences vous guide pas à pas pour créer un pitch percutant. Vous apprendrez à : 

  • Formuler votre proposition de valeur de manière claire et impactante 
  • Structurer votre message pour captiver votre audience 
  • Concevoir un support visuel pertinent 
  • Mettre en avant des preuves solides et crédibles 
  • Construire une narration engageante 
  • Maîtriser votre prise de parole et votre posture 
  • Gérer l’après-pitch pour transformer vos présentations en leviers de décision 

Tester le module

Faire de l’éco-innovation un atout stratégique
Ce module en 8 séquences vous permet de passer d’une approche réactive à une démarche proactive face aux enjeux environnementaux. Vous découvrirez comment : 

  • Transformer les contraintes réglementaires (CSRD, ESPR…) en opportunités 
  • Réduire vos coûts d’exploitation et de production 
  • Sécuriser vos projets grâce à une stratégie d’écoconception 
  • Valoriser votre impact environnemental et améliorer l’image de votre entreprise 
  • Développer votre rôle de leader dans l’éco-innovation 

Explorer le module 

Chaque module est constitué de séquences, vous pouvez avancer à votre rythme : commencer, interrompre et reprendre quand vous voulez. Une fois toutes les séquences terminées, le module est validé et vos compétences renforcées !

Posté le par Hélène BARRILLET

Inscription veille personnalisée

Réagissez à cet article

Commentaire sans connexion

Pour déposer un commentaire en mode invité (sans créer de compte ou sans vous connecter), c’est ici.

Captcha

Connectez-vous

Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous et retrouvez plus tard tous vos commentaires dans votre espace personnel.

Inscrivez-vous !

Vous n'avez pas encore de compte ?

CRÉER UN COMPTE

INSCRIVEZ-VOUS
AUX NEWSLETTERS GRATUITES !