Ingénieurs, maîtrisez le pitch et l’éco-innovation grâce à nos nouveaux modules

Deux nouveaux modules rejoignent notre Parcours Pratique Innovation vous aider à convaincre, innover et transformer les contraintes en opportunités. Du concept à l’action, perfectionnez votre pitch et votre stratégie d’éco-innovation pour donner un nouvel élan à vos projets.
Réussir son pitch produit
Ce module en 7 séquences vous guide pas à pas pour créer un pitch percutant. Vous apprendrez à :
- Formuler votre proposition de valeur de manière claire et impactante
- Structurer votre message pour captiver votre audience
- Concevoir un support visuel pertinent
- Mettre en avant des preuves solides et crédibles
- Construire une narration engageante
- Maîtriser votre prise de parole et votre posture
- Gérer l’après-pitch pour transformer vos présentations en leviers de décision
Faire de l’éco-innovation un atout stratégique
Ce module en 8 séquences vous permet de passer d’une approche réactive à une démarche proactive face aux enjeux environnementaux. Vous découvrirez comment :
- Transformer les contraintes réglementaires (CSRD, ESPR…) en opportunités
- Réduire vos coûts d’exploitation et de production
- Sécuriser vos projets grâce à une stratégie d’écoconception
- Valoriser votre impact environnemental et améliorer l’image de votre entreprise
- Développer votre rôle de leader dans l’éco-innovation
Chaque module est constitué de séquences, vous pouvez avancer à votre rythme : commencer, interrompre et reprendre quand vous voulez. Une fois toutes les séquences terminées, le module est validé et vos compétences renforcées !
